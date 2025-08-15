Banda criminal de Venezuela intentó incursionar en Antioquia con tres miembros

Por medio de un operativo llevado a cabo en Antioquia, la Policía capturó a tres personas originarias del extranjero que hacían parte de una red criminal.

La captura de estos delincuentes, provenientes de Venezuela, se efectuó en Envigado. Las autoridades los requerían por asociación ilícita, terrorismo y tráfico de armas.

Tres miembros del Tren del Llano capturados

Con base en lo revelado por la Policía, estas personas estaban vinculadas al Tren del Llano, estructura criminal que centra sus acciones en cometer homicidios, secuestros, hurtos y extorsiones al sector ganadero y agrícola en Venezuela.

Los delincuentes salieron del país vecino y decidieron radicarse en la capital antioqueña, con el fin de evitar los requerimientos en Venezuela. Desde Medellín, pudieron iniciar contactos con las bandas criminales del Valle de Aburrá para incursionar en el tráfico de armas,

Durante el operativo, las autoridades incautaron dos mil dólares y tres celulares. Se espera que dentro de poco se lleve a cabo la respectiva extradición de los tres delincuentes.

¿Qué es el Tren del Llano?

Insight Crime explica que el Tren de Llano surgió por causa de José Antonio Tovar o ‘El Picure’, muerto años atrás durante un enfrentamiento con la fuerza pública. Las riendas de la banda las tiene ‘Óscar del Llano’.

Los expertos apuntan que comenzó a operar en 2008. Los sindicatos terminaron agrupándose hasta formar la banda, según explicó Insight Crime. El Tren del Llano empezó en Guárico y Aragua, pero ha podido extenderse con el paso de los años a más estados e incluso ha intentado salir de Venezuela.

De igual forma, en 2021 ocurrió un hecho que cambió el rumbo de la organización criminal. En aquel tiempo murió ‘Malony’, quien estaba a cargo tras el fallecimiento de ‘El Picure’. Con este suceso, Insight Crime sostuvo que se perdió el control en Sucre.