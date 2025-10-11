CANAL RCN
Colombia

Punto final para ‘motoladrones’ que hirieron a un pasajero del MIO tras violento intento de robo en Cali

Estos ladrones tienen un extenso prontuario criminal. Se cree que estaban detrás de al menos 16 robos.

Captura de 'motoladrones' en Cali.
Captura de 'motoladrones' en Cali. Foto: Policía de Cali.

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
01:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía le puso punto final a los 'motoladrones' que sembraban terror en Cali. Estos criminales son pareja y centraron su accionar en San Bosco.

VIDEO | Motoladrones desataron balacera tras intentar robar a los ocupantes de un carro en Cali
RELACIONADO

VIDEO | Motoladrones desataron balacera tras intentar robar a los ocupantes de un carro en Cali

Las autoridades les siguieron el rastro desde hace tres semanas. Esto, luego del violento intento de robo que protagonizaron el 14 de octubre en el centro de la ciudad. Los criminales fueron identificados con los alias de Ministro y Nataly.

Pasajero resultó herido tras balacera

El robo en cuestión se dio a plena luz del día y en vía pública. Los delincuentes increparon un vehículo con el propósito de robar a los ocupantes. Sin embargo, aceleraron el carro y huyeron.

Luego de no conseguir el robo, sacaron sus armas y comenzaron a disparar en reiteradas ocasiones. Algunas de las balas se toparon con un bus del MIO que estaba transitando a pocos metros y un pasajero quedó lesionado.

Frente a este hecho, el cual se viralizó por redes sociales, las autoridades dispusieron de 10 millones de pesos para la captura. Menos de un mes después, la pareja pudo ser capturada.

Los extensos antecedentes de la pareja

Cabe mencionar que meses atrás, específicamente el 5 de septiembre, habrían sido responsables de un asesinato cometido en el sur. Al parecer, intentaron robar a una persona y tras oponerse, le dispararon.

A la cárcel mujer señalada de abusar sexualmente a su hija de 6 años y filmar contenido en Cali
RELACIONADO

A la cárcel mujer señalada de abusar sexualmente a su hija de 6 años y filmar contenido en Cali

Los prontuarios de ambos son extensos. Aparte de estar detrás de 16 robos, ‘Ministro’ tiene antecedentes por abuso de menores, violencia intrafamiliar, narcotráfico, lesiones personales y tráfico de estupefacientes. Tras la captura, un juez les dictó medida de aseguramiento.

El tema de los 'motoladrones' es una de las problemáticas que más preocupa a las autoridades caleñas. Para mediados de septiembre, la Policía estimó que al menos 60 personas se estaban dedicando a eso.

Además, se cree que hay al menos 30 bandas dedicadas a esta modalidad violenta de hurto. Algunas de las zonas más críticas son la calle 26, el centro y la Autopista suroriental.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Arauca

“Gracias a Dios salimos bien librados”: gobernador de Arauca tras sufrir atentado

Asesinatos en Colombia

VIDEO | Menor asesinó con arma blanca a joven de 19 años en pleno parque de Soacha

Bogotá

Taxista ebrio que atropelló a un grupo de personas en Bogotá aceptó cargos

Otras Noticias

James Rodríguez

James no va más en México: así lo despidió la hinchada de León

James Rodríguez ya fue despedido del León de México. El colombiano no tiene en planes volver.

Estados Unidos

Presidente Trump ordena a controladores aéreos a regresar a sus puestos de trabajo: desde septiembre no les pagan

El cierre de Gobierno iniciado el 1 de octubre es el más prolongado en la historia de los Estados Unidos.

Pensiones

Ley aclara si sobrinos pueden heredar pensión en Colombia: téngalo en cuenta

Artistas

¿Un icónico cantante colombiano está afrontando una crisis económica? Esta fue su sorprendente confesión

Cuidado personal

¿Qué pasa si se duerme con maquillaje? esto es lo que debe saber