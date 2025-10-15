VIDEO | Motoladrones desataron balacera tras intentar robar a los ocupantes de un carro en Cali

En Cali, una pareja de asaltantes protagonizó una violenta escena en el barrio San Bosco, en el centro de la ciudad, donde intentaron robar a los ocupantes de un carro particular.

RELACIONADO Banda sinfónica de Cundinamarca fue víctima de un millonario robo tras una presentación en La Vega

Al no lograr su objetivo, abrieron fuego.

Motoladrones intentaron robar a ocupantes de un carro en Cali

Las cámaras de seguridad del sector captaron el momento exacto en el que los dos delincuentes que se movilizaban en moto interceptan a un vehículo particular en una concurrida intersección.

En las imágenes se observa cómo uno de ellos desciende del automotor de dos ruedas y se acerca al carro con actitud intimidante. Sin embargo, los ocupantes logran acelerar para escapar del asalto.

Delincuentes desatan balacera tras intento de robo en Cali

Ante el intento fallido, los delincuentes disparan varias veces, y uno de los proyectiles impacta de lleno en un bus del sistema MÍO que pasaba por el lugar.

Dentro del vehículo, uno de los pasajeros fue alcanzado por la bala, resultando herido. Inmediatamente fue trasladado al Hospital Universitario del Valle (HUV), donde recibe atención médica.

Cabe mencionar que, en el video también se alcanza a observar una patrulla de la Policía en la vía, pero los asaltantes logran escapar tras el tiroteo.

Ofrecen recompensa por motoladrones en Cali

El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, se pronunció sobre el caso y confirmó que la administración distrital ofrece una recompensa de hasta diez millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.

Frente al hecho ocurrido, desde la administración distrital hemos determinado hasta diez millones de pesos por cualquier información que permita identificar y capturar a los responsables de este hecho. La persona que fue herida ya está siendo atendida en el HUV.

RELACIONADO Policía reveló cómo operan las bandas del paseo millonario y dio claves para evitar caer en la trampa

De otra parte, un taxista que reconoció a los delincuentes aseguró que ya habían intentado atracarlo en el pasado.

He analizado ese video, esa pareja directamente lleva ya tiempo atracando. A mí directamente me trató de atracar en el parque de San Nicolás, estaba yo con otros compañeros allí, tenía mi celular en la parte trasera.

Ahora, mientras las autoridades adelantan la investigación para dar con el paradero de los responsables, la Policía Metropolitana de Cali informó que en lo corrido del año se han capturado al menos 42 personas vinculadas con el delito de hurto bajo la modalidad de motoatraco.