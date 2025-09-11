A la cárcel mujer señalada de abusar sexualmente a su hija de 6 años y filmar contenido en Cali

Un aberrante caso de abuso sexual, en contra de menor de edad, se encuentra siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación en el que una mujer ha sido señalada por, no solamente abusar sexualmente de su hija, sino también de filmar y almacenar este contenido ilegal.

Mujer abusaba y filmaba a su hija

Según un reciente comunicado de la Fiscalía, las actividades investigativas pusieron en evidencia el actuar ilegal de una mujer que habría sometido a diferentes vejámenes sexuales a su hija de seis años.

Los hechos, registrados en Cali, fueron filmados y encontrados posteriormente, por las autoridades, en diferentes dispositivos electrónicos.

En la investigación se logró determinar que la mujer, al parecer, habría abusado sexualmente de la menor en reiteradas ocasiones, en su vivienda, entre el año 2024 y junio del 2025. Las autoridades fueron alertadas por parte del padre de la víctima, quien habría encontrado el material explícito en el que la pequeña era agredida por su madre.

Según la Fiscalía General de la Nación, se identificaron al menos 13 grabaciones, en diferentes dispositivos, que, al parecer, habrían sido comercializadas. Los dispositivos fueron incautados por las autoridades.

¿Qué ocurrió con la señalada?

A raíz de estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra niños, niñas y adolescentes, en Cali, le imputó los cargos de acto sexual con menor de 14 años agravado y pornografía con persona menor de 18 años.

Durante las más recientes audiencias concentradas, las mujer no aceptó los cargos imputados por lo que, por disposición judicial, le fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Otro caso de abuso sexual con menor en el país

Los casos de abuso sexual, con menor de 14 años, siguen afectando a los más pequeños del país. Un hombre de 40 años y una mujer de 35 fueron capturados por la Policía tras ser señalados por cometer delitos sexuales en contra de un menor de 11 años en el barrio Bosa San Pedro, en el sur de Bogotá.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde el juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado.