Capturan a presunto implicado en el homicidio del joven Harold Aroca en Los Laches, Bogotá

Desde que el joven de 16 años desapareció el pasado 5 de agosto, las autoridades han estado trabajando en identificar a las personas que aparecen en el que sería su último video con vida.

noviembre 17 de 2025
02:39 p. m.
En las últimas horas, Noticias RCN logró constatar que uno de los presuntos implicados en el asesinato del joven de 16 años Harold Aroca fue capturado en el sector de Los Laches, donde el menor fue visto por última vez, el pasado 5 de agosto, junto a un grupo de personas que sería responsable de su desaparición, tortura y, posterior asesinato.

Desde entonces, las autoridades han estado trabajando en identificar a las personas que aparecen en el video y cuál era su relación con Aroca, debido a que habrían sido los últimos en verlo con vida.

Fue la madre quien halló al joven torturado en un bosque de Bogotá tras ser ignorada por las autoridades
¿Qué delitos serán imputados al primer capturado por el presunto homicidio de Harold?

De acuerdo con la Fiscalía, el capturado será presentado ante un juez de control de garantías y le imputarán los delitos de homicidio agravado; secuestro simple; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones, y tortura agravada.

Noticia que fue confirmada por su madre, Carolina García, a este noticiero: “La persona que lo asesinó es la persona que fue capturada ayer. Se tipificó la desaparición forzada, que fue una pelea dura, tortura, homicidio y secuestro. Son cuatro delitos”.

Video revelaría pista clave del crimen de Harold Aroca, menor hallado torturado en Los Laches
Familia del joven clama justicia: “Que no lo vayan a dejar libre”

Aún disminuida por el dolor, pero con la esperanza de justicia, la madre de Harold espera que, a partir de la información que dé el capturado, logren ubicar al resto de implicados en el caso.

Su llamado no es otro a que judicialicen a quienes apagaron la vida de su hijo y den celeridad a la investigación:

“Nada me va a devolver a mi hijo, pero que sea una pena ejemplar, que se haga justicia, que no lo vayan a dejar libre y que capturen a las demás personas. Porque aparte de los que aparecen en el video, hay más personas implicadas”.

