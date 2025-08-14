CANAL RCN
Colombia

Fue la madre quien halló al joven torturado en un bosque de Bogotá tras ser ignorada por las autoridades

Carolina García denunció que, ninguna autoridad la ayudó a encontrar al joven de 16 años.

Foto: captura de pantalla de video

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
03:42 p. m.
El asesinato de un menor de edad en la localidad de Los Laches, en Bogotá, ha desatado una fuerte polémica por las denuncias de su madre, quien asegura que las autoridades no actuaron a tiempo pese a recibir datos concretos sobre el paradero de la víctima.

El joven, de 16 años, estuvo desaparecido durante cinco días y fue hallado sin vida el pasado domingo 10 de agosto, con signos evidentes de tortura.

La madre sostiene que tuvo que buscarlo y encontrarlo por su cuenta, sin apoyo de la Policía ni de la Fiscalía.

Madre de Harold Aroca denunció negligencia de las autoridades

Durante una sesión ante el Concejo de Bogotá, Carolina García Clavijo, madre del adolescente, expuso con crudeza lo ocurrido y señaló directamente a las autoridades por la falta de respuesta.

Contó que el día en que recibió un mensaje advirtiendo que su hijo podía estar en un bosque, acudió al CAI de Los Laches, donde un uniformado descartó esa posibilidad argumentando que ya había un amplio dispositivo de búsqueda en marcha.

Sin embargo, fue justamente en el lugar que el policía negó donde ella y el padre del menor lo encontraron sin vida.

Fuimos el papá y yo los que lo tuvimos que buscar en ese bosque y los que lo encontramos en mal estado. La policía ni la Fiscalía me brindaron el apoyo que yo necesitaba. Yo les llevé información muy puntual. No me ayudaron.

¿Cuál es la hipótesis de su asesinato?

Según relató, el menor había desaparecido el martes anterior, cuando salió de su casa rumbo a sus entrenamientos deportivos.

Días antes, se habría producido un homicidio en el barrio, y el joven, según la versión de su madre, comentó en el colegio que conocía la identidad del responsable. Ella teme que esa información haya llegado a oídos de personas relacionadas con el crimen.

Durante esos días, la familia organizó una velatón para pedir su liberación. En ese momento, la madre pidió públicamente que le devolvieran a su hijo con vida: “Vivo se lo llevaron y vivo me lo tienen que devolver”. Sin embargo, horas después, se conoció la noticia de su muerte.

