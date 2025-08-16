Video revelaría pista clave del crimen de Harold Aroca, menor hallado torturado en Los Laches

Avanzan las investigaciones por el atroz crimen de Harold Aroca, un menor de 16 años que se encontraba desaparecido y cuyo cuerpo fue hallado con evidentes signos de tortura en zona boscosa de la localidad de San Cristóbal, suroriente de Bogotá.

En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que el padre de la víctima entregó un video que podría convertirse en pieza clave para esclarecer el crimen, puesto que evidenciaría al menor junto a otros jóvenes, al parecer, poco antes de su muerte.

El teniente coronel, Luis Carlos Torres, comandante de la estación de Policía de Santa Fe, también se refirió a la última comunicación que tuvo con su hijo.

El padre manifestó haber sido contactado por Harold, quien aseguró encontrarse en compañía de un conocido.

El video que sería clave en el crimen Harold Aroca en Los Laches

El comandante Torres explicó cómo avanzan las investigaciones en el esclarecimiento del homicidio de Harold Aroca, ocurrido en el sector de Los Laches.

“Una vez conocidos los hechos, se activó la búsqueda urgente (…) se acompañó al padre de Harold, quien se acercó el pasado 5 de agosto al CAI Los Laches para informar la desaparición de su hijo”, indicó.

Su padre mostró a las autoridades un video de su hijo junto a otros jóvenes, información que es materia de investigación.

Explicó que ese video podría ser una pieza clave en la investigación, por lo que se estaría identificando y ubicando a las personas que aparecen en el video junto al menor.

Individualizaron a varios sospechosos en el crimen de Harold Aroca

La Policía de Bogotá señaló que, junto a la madre del menor, al tercer día de su desaparición, se desplegaron labores para su localización.

En medio de esta búsqueda, la familia, en compañía de vecinos cercanos, hallaron el cuerpo sin vida en zona boscosa de la localidad de San Cristóbal.

De manera inmediata, se realizaron las coordinaciones con el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía que adelantó los actos urgentes.