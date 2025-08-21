CANAL RCN
Colombia

Capturan en el Meta a ‘Primavera’, sicario del Clan del Golfo vinculado a múltiples homicidios

Su captura se dio tras una investigación que lo relaciona directamente con el homicidio de un hombre conocido como ‘Pelo Rata’, crimen ocurrido en el municipio de Acacías.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
02:31 p. m.
En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue detenido alias Primavera, señalado sicario del Clan del Golfo con presencia en varios municipios del departamento del Meta.

¿Qué pasará con la extradición de Carlos Ramón González tras recibir asilo político en Nicaragua?

Cayó en Meta alias Primavera

Su captura se dio tras una investigación que lo relaciona directamente con el homicidio de un hombre conocido como ‘Pelo Rata’, crimen ocurrido el pasado 21 de enero en el municipio de Acacías.

De acuerdo con las indagaciones de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Villavicencio, el ataque se produjo mientras la víctima caminaba de la mano con su hijo de cuatro años, lo que generó gran conmoción entre los habitantes de la zona.

Según las autoridades, el hecho estaría relacionado con un ajuste de cuentas derivado de disputas por el control del microtráfico.

Alias Primavera no era un actor menor dentro de la estructura criminal. Las investigaciones lo vinculan con al menos 14 hechos violentos en la región del Ariari y en municipios como San Carlos de Guaroa, además de tener antecedentes por homicidio, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

“Las investigaciones adelantadas por la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Villavicencio permitieron vincular a este individuo con un hecho violento ocurrido el 21 de enero de 2025 en el municipio de Acacías, donde fue asesinado con arma de fuego un hombre conocido como “Pelo Rata”, quien se encontraba caminando junto a su hijo de apenas cuatro años”, indicó la Policía.

Capturan a 'Primavera', sicario del Clan del Golfo

Tras su captura por orden judicial, fue presentado ante un juez de control de garantías, quien, con base en las pruebas recopiladas, ordenó su reclusión en un centro carcelario.

Con esta acción, las autoridades destacaron un golpe contundente contra el crimen organizado en el Meta y reafirmaron su compromiso en la lucha contra el multicrimen.

