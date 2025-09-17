Cosquilleo terminó en violento hecho: así cayeron seis personas que robaban en Transmilenio

Autoridades le pusieron punto final a un grupo de personas que estaba detrás de varios robos en Transmilenio.

Uniformados de la Policía estaban en la estación de Avenida Jiménez (cerca de la plaza de la Mariposa) cuando escucharon los gritos de auxilio de una persona que estaba siendo agredida. Acto seguido, fueron rápidamente hacia el punto desde donde se escuchó el llamado de auxilio.

Ladrones fueron capturados en la Avenida Jiménez

Efectivamente, seis personas estaban golpeando a un sujeto. Cuando vieron que la Policía estaba cerca, salieron corriendo; pero pudieron ser interceptados a pocos metros.

El hombre les contó a los uniformados que ellos le habían robado el celular mediante cosquilleo, una modalidad sigilosa que aprovecha los momentos en los que las estaciones y buses están llenos.

Al momento de notar que le habrían quitado el celular, la víctima intentó recuperarlo. El desenlace fue la golpiza que los delincuentes le propinaron.

Tras la respectiva captura, se supo que ellos ya habían cometido otros robos similares. Aparte de hurto, deberán responder por lesiones personales ante las autoridades competentes.

Las estaciones en donde ocurren más robos

A finales de febrero, la concejal Diana Diago dio a conocer cuáles eran las estaciones de Transmilenio más peligrosas, acorde a los registros de 2024.

Tomando como referencia el hurto a personas, el listado de las seis fue: Avenida Jiménez con Calle 13 (100 hechos), Avenida Jiménez con Caracas (85), Ricaurte (84), Portal del Tunal (57), Calle 100 (54) y Portal del Norte (50).

Diago reveló que el año pasado se robaron más de cuatro mil celulares en el servicio público. 2.002 ocurrieron en Transmilenio (44%) y otros 683 en SITP (15%). Además, aumentaron los casos de lesiones personales, llegando a 173, siendo el número más alto desde 2020.

Cifras de la Policía apuntan que durante este año, 1.610 personas han sido capturadas y 520 celulares han sido recuperados en Transmilenio.