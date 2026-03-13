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Registraduría denuncia hurto de equipos durante escrutinio en Corferias

Según el comunicado oficial, dos de los equipos robados pertenecen a jueces de la República que integran la comisión escrutadora.

Foto: Registraduría

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
07:36 p. m.
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La Registraduría Nacional del Estado Civil reportó este viernes el hurto de tres computadores portátiles en el pabellón 8 de Corferias, lugar donde se adelantan los escrutinios de las elecciones legislativas y las consultas presidenciales en Bogotá.

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El incidente ocurrió hacia el mediodía en la subcomisión escrutadora 11.24, correspondiente a la zona de Suba Tibabuyes.

Equipos personales y oficiales afectados

Según el comunicado oficial, dos de los equipos robados pertenecen a jueces de la República que integran la comisión escrutadora, mientras que el tercero es propiedad de la Registraduría.

La entidad confirmó que tanto los jueces como los funcionarios afectados presentaron de inmediato la denuncia ante la Policía Nacional, con el objetivo de iniciar las investigaciones pertinentes y dar con los responsables.

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Seguridad del proceso electoral no se vio comprometida

La Registraduría aclaró que el robo no afecta la integridad ni la seguridad de la información electoral, ya que los datos de los escrutinios están almacenados en un software especializado que opera bajo estrictos protocolos de seguridad. El proceso de conteo, además, es público y abierto, lo que refuerza su transparencia frente a la ciudadanía.

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Este hecho se suma a las tensiones que suelen rodear los procesos electorales en el país, especialmente en momentos clave como el escrutinio, donde se consolidan los resultados oficiales. La Registraduría reiteró su compromiso con la protección de la información y la garantía de un proceso electoral confiable.

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