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Encontronazo entre Claudia López y Juan Daniel Oviedo tras alianza con Paloma Valencia: "Cambió de bando"

La exalcaldesa de Bogotá criticó la fórmula vicepresidencial anunciada por Paloma Valencia y cuestionó que Oviedo se acerque al Centro Democrático

Claudia López y Juan Daniel Oviedo
FOTO: Redes sociales

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
08:22 p. m.
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Las tensiones de cara a las elecciones presidenciales tuvieron un nuevo episodio. Una de las polémicas se produjo después de que Paloma Valencia eligiera al exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo, como su fórmula vicepresidencial.

Juan Daniel Oviedo rompió el silencio y reveló cómo hicieron para sellar su alianza con Paloma Valencia
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La decisión generó una fuerte reacción de Claudia López, quien se inscribió como candidata a la Presidencia cuestionó públicamente la alianza política entre Oviedo y la congresista del Centro Democrático, situación que Oviedo respondió.

Periodicazo a Claudia López porque no puede ser posible que una persona miembro de la comunidad Lgbtiq+ descalifique la capacidad que tenemos otras personas para sumar

El exdirector del Dane señaló que su participación como fórmula vicepresidencial no significa que se haya convertido en militante del partido que respalda a Valencia. Aseguró que su objetivo es contribuir a generar puentes entre sectores políticos y promover el diálogo entre el centro y la derecha.

Claudia López cuestiona la alianza política entre Oviedo y el Centro Democrático

El intercambio público escaló cuando Claudia López difundió un video en sus redes sociales en el que se refirió al nuevo rol político de Oviedo. Allí afirmó que el hecho de acompañar a Valencia no cambia su identidad personal, pero sí lo ubica dentro de una agenda política específica.

“No, Juan Daniel, vos sos un gay bacán y por ser la fórmula vicepresidencial de Paloma y el Centro Democrático no dejas de ser un gay bacán. Pero ellos no van a cambiar su agenda”, afirmó la exalcaldesa en el mensaje.

López también sostuvo que, desde su perspectiva, el partido y la candidata presidencial han defendido posiciones que considera contrarias a los derechos de la población diversa. Entre los ejemplos que mencionó se encuentran debates políticos relacionados con el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del mismo sexo y la prohibición de las llamadas terapias de conversión.

Por esa bacaneria el uribismo no va a cambiar su agenda discriminatoria y antiderechos, esa que sí nos ataca y nos divide para hacernos daño. Ellos van a seguir en lo mismo. El que cambio de bando fuiste tú.

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