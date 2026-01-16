CANAL RCN
Colombia

Capturan en flagrancia a sujeto que agredió a un perro en un ojo con un objeto contundente

Los hechos se registraron cuando una ciudadana pidió ayuda de manera urgente a los uniformados, denunciando que un sujeto acababa de herir a su perro en uno de sus ojos con un objeto contundente.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

enero 16 de 2026
11:09 a. m.
La Policía Nacional capturó en flagrancia a un ciudadano señalado de estar implicado en un nuevo caso de maltrato animal en el barrio La Pradera, en Montería, durante labores preventivas de patrullaje urbano y registro a personas.

Capturado sujeto que maltrató a un perro en Montería

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se registraron cuando una ciudadana pidió ayuda de manera urgente a los uniformados, denunciando que un sujeto acababa de herir a su perro en uno de sus ojos con un objeto contundente.

Al llegar al lugar, los policías identificaron al presunto agresor señalado por la denunciante y constataron que el canino presentaba una lesión visible en el rostro.

Durante el procedimiento, los uniformados abordaron al ciudadano y le practicaron un registro personal, encontrando en la pretina de su pantalón una varilla de acero, elemento que presuntamente habría sido utilizado para causar la agresión.

Según lo indicado, el ataque se habría producido luego de que el animal ladrara mientras el hombre transitaba por el sector.

La canina fue trasladada de inmediato a un centro veterinario, donde recibió atención médica especializada.

Posteriormente, las autoridades formalizaron la captura en flagrancia, informaron al detenido sobre sus derechos y realizaron la incautación del objeto contundente.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para el respectivo proceso judicial.

La Policía Nacional reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia contra los seres sintientes e hizo un llamado a la ciudadanía a promover el respeto, la tolerancia y la convivencia, así como a denunciar este tipo de hechos a través de la línea de emergencias 123.

