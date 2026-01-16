Capturan a hombre investigado por tentativa de feminicidio en Ciudad Bolívar

La Policía Nacional confirmó la captura mediante orden judicial de un hombre investigado por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, en concurso con acceso carnal violento, en hechos ocurridos en el barrio La Estancia, localidad de Ciudad Bolívar.

La detención se produjo tras una investigación adelantada por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) en articulación con la Fiscalía General de la Nación, que recopiló los elementos materiales probatorios necesarios para solicitar la orden judicial.

Antecedentes del caso

Según las autoridades, el 4 de enero el hombre habría agredido a quien sería su pareja sentimental, en un hecho que inicialmente derivó en su captura en flagrancia, aunque posteriormente quedó en libertad. Con el avance del proceso y el acervo probatorio reunido, la Fiscalía emitió una nueva orden de captura que fue materializada en las últimas horas.

Las autoridades señalaron además que el detenido presenta 12 anotaciones previas en el Sistema Penal Oral Acusatorio por conductas como porte ilegal de armas, violencia intrafamiliar, hurto y estafa, entre otras.

Llamado institucional

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró el llamado a denunciar oportunamente casos de violencia basada en género y recordó los canales habilitados, entre ellos las líneas 123 y 155, así como las rutas de atención institucional para proteger a las víctimas.