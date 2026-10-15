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Retiro del coronel Carlos Feria revive el caso del polígrafo a Marelbys Meza

Las autoridades determinan cuál instancia será la encargada de resolver de fondo las responsabilidades por el polémico procedimiento que rodeó a la entonces niñera de Laura Sarabia.

Noticias RCN

octubre 15 de 2026
09:51 a. m.
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La salida del coronel Carlos Feria de la Policía Nacional volvió a centrar la atención en uno de los episodios más controvertidos del gobierno del ex presidente Gustavo Petro: las presuntas irregularidades en la práctica de una prueba de polígrafo a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia.

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El oficial, quien se desempeñó como jefe de seguridad del mandatario y actualmente dirigía la Escuela de Protección, enfrenta un proceso judicial relacionado con estos hechos.

Feria fue notificado en las últimas horas de su retiro de la institución. Su nombre ha estado vinculado a la investigación que adelanta la Fiscalía por el procedimiento realizado a Meza, luego de que esta denunciara haber sido sometida a una prueba de polígrafo en medio de las pesquisas por la desaparición de una suma de dinero de la residencia de Sarabia.

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Fiscalía sostiene que hubo abuso de funciones

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la prueba de polígrafo se habría practicado sin que existiera una orden que respaldara legalmente el procedimiento. Para el ente acusador, esta situación evidenciaría un presunto abuso de funciones por parte de los funcionarios involucrados.

Por estos hechos, el coronel Feria fue acusado por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. La investigación busca establecer si se utilizaron recursos y capacidades del Estado de manera irregular para adelantar actuaciones contra la exniñera.

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El proceso permanece en disputa entre dos jurisdicciones

A pesar de la acusación formulada por la Fiscalía, el caso aún no avanza hacia una etapa definitiva debido a un conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la justicia penal militar.

La defensa del oficial ha sostenido que las actuaciones investigadas ocurrieron en desarrollo de funciones propias del servicio, por lo que el expediente debería ser conocido por la jurisdicción penal militar.

Esta controversia jurídica mantiene en suspenso la definición del proceso, mientras las autoridades determinan cuál instancia será la encargada de resolver de fondo las responsabilidades por el polémico procedimiento que rodeó a Marelbys Meza.

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