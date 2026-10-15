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Un hombre fue capturado tras robar a una mujer y un menor: las víctimas lo identificaron

El detenido amenazó a sus víctimas con un arma blanca. Las autoridades recuperaron los elementos robados.

Noticias RCN

octubre 15 de 2026
09:50 a. m.
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Un operativo policial en el barrio La Candelaria, en el centro de Bogotá, logró la captura de un hombre de 28 años señalado de robar a una mujer y un menor de edad al interior de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

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Las autoridades lograron recuperar los elementos sustraídos, avaluados en 8 millones de pesos.

El incidente ocurrió cuando el presunto delincuente amenazó a las víctimas con un arma blanca dentro del vehículo de transporte público.

Tras cometer el robo, el sospechoso huyó del lugar sin percatarse de que era seguido por unidades policiales que respondieron de manera inmediata al reporte.

La captura se produjo en la plazoleta Bicentenario, ubicada en el centro de la capital. El menor de edad y su madre reconocieron al presunto responsable y también identificaron una maleta que contenía los equipos electrónicos de su propiedad, entre ellos una tableta y un celular.

“Gracias a la oportuna reacción de nuestras patrullas de vigilancia, se logró recuperar dos maletas con diferentes dispositivos electrónicos, avaluados en 8 millones de pesos y la incautación del arma cortopunzante", informó Elizabeth Erazo, comandante de la estación de Policía de la Candelaria.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron el arma cortopunzante utilizada para intimidar a las víctimas, así como dos maletas que contenían diversos dispositivos electrónicos.

Los elementos recuperados fueron devueltos a sus propietarios tras el correspondiente proceso de reconocimiento.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito de uso agravado y cualificado de arma.

Las autoridades iniciaron el proceso judicial correspondiente mientras continúan las investigaciones para determinar si existen otras posibles víctimas.

Autoridades hacen llamado a la ciudadanía para denunciar casos de hurto

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La Policía Metropolitana de Bogotá hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia ciudadana a través de la línea de emergencia 123.

Asimismo, se espera que otras posibles víctimas de este presunto delincuente interpongan las denuncias correspondientes para avanzar con el proceso judicial y esclarecer la totalidad de los hechos delictivos que pudiera haber cometido.

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