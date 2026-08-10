Capturan en Suba a presunto ladrón que hirió a un ciudadano con arma traumática tras un robo

La Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre de 19 años señalado de presuntamente hurtar las pertenencias de un ciudadano y posteriormente lesionarlo con un arma traumática en hechos ocurridos en el barrio Alcalá, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá.

Según informó la institución, la captura se produjo gracias a la rápida reacción de los uniformados, quienes atendieron un llamado de la central de radio en el que se alertaba sobre la retención de un presunto delincuente por parte de la comunidad.

Comunidad retuvo al presunto agresor

De acuerdo con las autoridades, el ciudadano retenido era señalado de haber disparado contra una persona momentos después de presuntamente despojarla de sus pertenencias. Al llegar al lugar de los hechos, los policías encontraron a la víctima con una herida que, al parecer, fue causada por un arma de fuego.

Los uniformados procedieron a abordar al sospechoso para verificar su identidad y realizar un registro personal, con el fin de esclarecer lo ocurrido y garantizar la seguridad en la zona.

Recuperaron cadena de oro avaluada en $9 millones

Durante el procedimiento, las autoridades hallaron en poder del detenido una pistola traumática. Además, lograron recuperar una cadena de oro cuyo valor supera los 9 millones de pesos, elemento que habría sido hurtado a la víctima.

Por estos hechos, el joven fue capturado por los presuntos delitos de amenaza, hurto, lesiones personales y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

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Tanto el capturado como el arma incautada y los elementos recuperados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para avanzar en el proceso de judicialización correspondiente.