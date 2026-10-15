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Clásico RCN 2026: cierres viales en Cundinamarca para la primera etapa del 17 de octubre

La edición 66 de la carrera tendrá 9 etapas que recorrerán 1.272 kilómetros con final en el Alto de Las Palmas en una contrarreloj individual.

Clásico RCN 2026: cierres viales en Cundinamarca para la primera etapa del 17 de octubre
Foto: Alcaldía El Rosal | COLPRENSA

Noticias RCN

octubre 15 de 2026
08:51 a. m.
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La 66.ª edición del Clásico RCN partirá el próximo 17 de octubre desde las carreteras de Cundinamarca; serán 1.272 kilómetros divididos en 9 etapas, recorriendo siete departamentos del país: Cundinamarca, Tolima, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Antioquia.

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La primera etapa recorrerá 182,9 kilómetros, en donde los especialistas en media montaña podrán poner a prueba sus capacidades; desde las 8 de la mañana en el municipio Mosquera partirán los 162 corredores y pasarán por Madrid, Facatativá, El Rosal, Subachoque, Tabio, Cajicá, Ubaté, con final en Zipaquirá.

Cierres viales en Cundinamarca por la primera etapa del Clásico RCN

Con motivo del paso de la primera etapa, la alcaldía de El Rosal informó que el sábado 17 de octubre, entre las 7:00 a. m. y las 11:00 a. m. habrá cierre vial en la Calle 10, en el tramo que corresponde al Cruce El Rosal y Vía Subachoque - El Rosal.

Por su parte, el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá, que será el sitio de llegada, también informó que habrá cierres viales desde las 11:30 de la mañana.

Los otros municipios por los que pasará el pelotón en la primera etapa han informado que habrá cierres parciales a medida que los ciclistas pasen y se informarán oportunamente.

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9 etapas y final en el Alto de Las Palmas

El Clásico RCN Sistecrédito 2026 tendrá su final, después de 9 etapas, con una contrarreloj individual entre Medellín y el Alto de Las Palmas; la etapa más larga será la sexta, que tendrá el recorrido entre Palmira y Anserma, Caldas, con 225.2 kilómetros.

Los fanáticos del ciclismo en Colombia podrán seguir cada una de las etapas a través de la señal principal del Canal RCN, la aplicación y el canal de YouTube del canal.

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