Capturan a sujeto que transportaba 244 frascos de ketamina en bus de servicio público

Los frascos estaban escondidos de manera estratégica. Algunos camuflados en un costado del motor y otros encontraban dentro del torpedo del vehículo y debajo de las sillas de los pasajeros.

Foto: Policía Nacional

noviembre 14 de 2025
09:55 a. m.
En un operativo de control realizado sobre la vía que conecta a Andalucía con Cerritos, en jurisdicción de Bugalagrande, Valle del Cauca, la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de un conductor de bus de servicio público que transportaba una considerable cantidad de ketamina ocultada en diversas partes del vehículo.

Capturan a sujeto con 244 frascos de ketamina

Durante la inspección al automotor, que cubría la ruta Ipiales–Cúcuta, los uniformados encontraron sustancias controladas presuntamente destinadas a actividades ilícitas.

Los agentes hallaron un total de 244 frascos de ketamina de 100 ml, escondidos de manera estratégica. 108 frascos estaban camuflados en un costado del motor, 16 frascos se encontraban dentro del torpedo del vehículo y 120 frascos estaban ocultos debajo de las sillas de los pasajeros.

Adicionalmente, los policías descubrieron 15 bolsas de cloruro de sodio de 1.000 ml, utilizadas como fachada para encubrir la carga ilegal dentro de un compartimiento del bus.

Como parte del procedimiento, las autoridades decomisaron el bus de transporte público y un teléfono celular que, según la investigación preliminar, habrían sido utilizados para coordinar la actividad delictiva.

El conductor, un hombre oriundo de Bogotá, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La Policía Nacional destacó que este tipo de resultados fortalecen la lucha contra el tráfico de sustancias controladas y contribuyen a la seguridad en las vías del país.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el transporte ilegal de estupefacientes.

