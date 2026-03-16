Laura Barjum confesó que “todos sus ex le han puesto los cachos”: esto dijo

La modelo, actriz y creadora de contenido Laura Barjum volvió a generar conversación en redes sociales y en el mundo del entretenimiento tras una reciente participación en el programa Mujeres sin Filtro, del Canal RCN. Durante la charla, la exreina habló con franqueza sobre su visión de las relaciones de pareja y las experiencias que han marcado su manera de entender el amor.

Barjum, recordada por los colombianos tras convertirse en Virreina Universal en el certamen Miss Universo 2017, sorprendió al revelar que todas sus relaciones sentimentales han estado marcadas por la infidelidad. En medio de la conversación con las presentadoras del espacio televisivo, la también actriz aseguró que esa experiencia repetida influyó directamente en su postura actual frente a la monogamia.

“A mí todos mis exnovios me han puesto el cuerno. Yo no creo en la monogamia”, afirmó con total sinceridad, dejando claro que su forma de ver las relaciones ha evolucionado a partir de esas vivencias personales.

Una postura que nace de experiencias personales

Durante la conversación, Barjum explicó que su posición frente a las relaciones no surge de una postura teórica o ideológica, sino de lo que ha vivido en su vida sentimental. Según contó, el hecho de haber enfrentado repetidas situaciones de infidelidad la llevó a cuestionar los modelos tradicionales de pareja que, en su opinión, muchas veces terminan generando dolor cuando las expectativas no se cumplen.

La modelo ha tenido varias relaciones conocidas públicamente, siendo una de las más comentadas la que sostuvo con el locutor y músico Diego Sáenz. Ambos coincidieron en el reality culinario MasterChef Celebrity Colombia en 2023, lo que aumentó la atención mediática sobre su vínculo.

A partir de esas experiencias, Barjum considera que la sinceridad y la claridad desde el inicio de una relación pueden evitar conflictos emocionales en el futuro.

Relaciones con acuerdos y comunicación clara

Pese a sus declaraciones, la actriz aclaró que su postura no significa que esté buscando una relación basada en el poliamor. Por el contrario, explicó que lo que desea en el futuro son vínculos construidos a partir de acuerdos claros entre ambas partes.

“No un poliamor, pero sí una relación con acuerdos hablados”, expresó durante el programa. En su explicación, detalló que su prioridad es que cada persona tenga libertad dentro de la relación, siempre que exista honestidad sobre las expectativas y los límites.

Incluso fue más allá al señalar que, en su caso, preferiría que ciertas situaciones no se conviertan en motivo de conflicto si previamente se han establecido reglas claras. “Yo no me quiero enterar de lo que hagas. No me cuentes. ¿Quieres que yo te cuente? Lo dejo a tu discreción. Pero no me cuentes a mí. Y yo no te cuento”, comentó.

Con esta reflexión, Barjum plantea que el bienestar emocional dentro de una relación debería construirse desde la comunicación abierta y la comprensión mutua, evitando que el incumplimiento de normas tradicionales —como la monogamia estricta— termine transformándose en engaño, culpa o sufrimiento para alguna de las partes.