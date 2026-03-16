El uso del laurel como remedio natural no es nuevo. Desde hace siglos, esta planta aromática, científicamente conocida como Laurus nobilis se ha empleado tanto en la cocina como en la medicina tradicional por sus posibles efectos terapéuticos.

En los últimos años, una práctica que ha ganado popularidad es sumergir los pies en agua con hojas de laurel, un hábito que algunas personas realizan al menos una vez por semana para favorecer el descanso y el bienestar corporal.

Aunque muchas de estas prácticas provienen de la tradición popular, investigaciones científicas han analizado los compuestos presentes en el laurel y han encontrado propiedades que podrían explicar algunos de sus efectos.

Estudios sobre Laurus nobilis han demostrado que sus hojas contienen compuestos antioxidantes, antiinflamatorios y antimicrobianos que podrían contribuir al cuidado de la piel y la relajación muscular.

En ese contexto, los baños de pies con laurel suelen combinarse con agua tibia para potenciar sus posibles beneficios.

¿Por qué recomiendan sumergir los pies en laurel al menos una vez por semana?

Uno de los motivos más mencionados por especialistas en fitoterapia es el efecto relajante que puede generar esta práctica.

El agua caliente favorece la dilatación de los vasos sanguíneos, lo que mejora la circulación en los pies y ayuda a aliviar la sensación de cansancio después de largas jornadas de trabajo o caminatas.

Además, las hojas de laurel liberan aceites esenciales que contienen sustancias como eugenol, cineol y otros compuestos aromáticos asociados a propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Investigaciones sobre el aceite esencial de la planta indican que estos compuestos pueden tener efectos antibacterianos, antioxidantes y antiinflamatorios, lo que podría contribuir a disminuir molestias musculares o irritaciones leves en la piel.

Por esta razón, algunos expertos recomiendan este tipo de baños como parte de rutinas de relajación o cuidado personal, especialmente para personas que pasan muchas horas de pie.

¿Qué beneficios puede tener el laurel para los pies y la piel?

El laurel contiene una variedad de moléculas bioactivas, como polifenoles y antioxidantes, que han sido estudiadas por su capacidad para combatir microorganismos y reducir procesos inflamatorios.

Estas propiedades podrían ayudar a mantener la piel de los pies en mejores condiciones. Por ejemplo, los compuestos antimicrobianos presentes en el laurel han mostrado capacidad para inhibir el crecimiento de bacterias y hongos en estudios de laboratorio, lo que sugiere que podrían contribuir al cuidado de la piel.

Sin embargo, los expertos advierten que muchos de los beneficios atribuidos al laurel aún necesitan más investigaciones clínicas en humanos.

Plataformas médicas como WebMD señalan que, aunque el laurel se usa en la medicina tradicional para distintos problemas de salud, la evidencia científica aún es limitada para confirmar todas estas aplicaciones terapéuticas.

De esta manera, sumergir los pies en agua con laurel puede ser una práctica relajante que combina los efectos del agua tibia con las propiedades aromáticas y antioxidantes de la planta.

Aunque no sustituye tratamientos médicos, algunas personas lo utilizan como un complemento natural para aliviar el cansancio, favorecer la circulación y cuidar la piel de los pies dentro de rutinas de bienestar semanal.