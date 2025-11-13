Capturan a joven con 700 dosis de droga listas para su venta en vía del Cesar

En un operativo de control vial, la Policía Nacional capturó a un hombre de 20 años que transportaba 700 dosis de sustancias estupefacientes listas para su distribución.

Capturado en flagrancia sujeto que pretendía vender 700 dosis de droga

El procedimiento fue realizado por la Seccional de Tránsito y Transporte sobre la vía que conecta los municipios de Bosconia y El Copey, en el departamento del Cesar.

De acuerdo con las autoridades, los uniformados mantenían un puesto de control preventivo en la zona cuando interceptaron un motocarro en el que el joven viajaba como pasajero.

Durante la inspección, los policías revisaron el bolso que llevaba consigo y encontraron 250 dosis de marihuana y 450 dosis de clorhidrato de cocaína, listas para su comercialización.

“Con el propósito de garantizar la seguridad en las vías del departamento, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, logró la captura de un sujeto de 20 años de edad por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”, indicó la Policía.

El detenido fue trasladado de inmediato a disposición de la autoridad competente, donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Incautan más de 150 teléfonos al interior de varias cárceles en el país

Entretanto, la Policía Nacional realizó un amplio operativo en el que se incautaron cerca de 200 teléfonos celulares dentro de varias cárceles del país.

Los dispositivos eran utilizados por estructuras criminales para coordinar homicidios, extorsiones y el tráfico de drogas hacia distintos municipios del Valle del Cauca.

La operación incluyó allanamientos simultáneos en las cárceles de Cómbita, Tramacúa, Palmira y La Picota, donde también se decomisaron 130 cargadores, 20 tarjetas SIM, 77 armas blancas, más de 7.000 dosis de cocaína y 3,5 kilogramos de marihuana.