El Tribunal de la Federación de Alemania tomó decisión de ÚLTIMO MOMENTO tras la expulsión de Luis Díaz: esto pasó

El sábado 14 de marzo, por la fecha 26 de la Bundesliga, el Bayern Múnich, en condición de visitante, se enfrentó al Bayer Leverkusen.

Luis Díaz fue uno de los titulares de Vincent Kompany, su director técnico, y tuvo un partido bastante extraño.

Al minuto 5, el guajiro perdió un balón que, posteriormente, terminó en la apertura del marcador a favor del Leverkusen.

Sin embargo, en el segundo tiempo, exactamente en el minuto 69, se reivindicó anotando el gol del empate.

Pero, 15 minutos después, fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas. Una fue por una imprudencia en la que golpeó con su pie la cabeza de un rival y la otra por simulación dentro del área del Leverkusen.

Tras ese desenlace, el Bayern Múnich apeló la expulsión bajo el argumento de que sí había existido un contacto en el momento en el que Luis Díaz cayó en el área rival.

En consecuencia, el Tribunal Deportivo de la Federación de Alemania estudió esa solicitud y emitió una respuesta definitiva. ¿Cuál fue?

El Tribunal Deportivo de la Federación de Alemania ratificó la expulsión de Luis Díaz en el Bayern Múnich vs. Leverkusen

Luego de volver a revisar la jugada, Stephan Oberholz, el presidente del Tribunal Deportivo de la Federación de Alemania, sostuvo que Luis Díaz tuvo la intención de simular y fue el que provocó un contacto mínimo con Janis Blaswich, el arquero del Leverkusen.

Además, el Tribunal Deportivo de la Federación de Alemania también indicó que no se cometió un error obvio y que, por lo tanto, la apelación era injustificable y la expulsión tiene que mantenerse.

¿Cuál será el partido de sanción que pagará Luis Díaz en la Bundesliga?

Con la decisión del Tribunal Deportivo de la Federación Alemania, se confirmó que Luis Díaz se perderá un partido con el Bayern Múnich.

Este será el del próximo sábado 21 de marzo, cuando los 'bávaros' enfrentarán al Unión Berlín por la fecha 27 de la Bundesliga.