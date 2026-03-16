Luis Carlos Reyes ya no será la fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano: ¿Por qué?

Este lunes 16 de marzo, el candidato presidencial Mauricio Lizcano anunció que Luis Carlos Reyes ya no será su fórmula.

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Desde finales de febrero, el exministro Lizcano había anunciado sus aspiraciones presidenciales tras contar con más de 1.8 millones de firmas y el coaval del partido ASI.

¿Quiénes son las fórmulas vicepresidenciales?

El viernes 13 de marzo, se vencía el plazo para que los candidatos anunciaran sus fórmulas. Días atrás, algunos ya habían destapado sus cartas: Iván Cepeda con Aída Quilcué, Abelardo de la Espriella con José Manuel Restrepo, Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo o Sergio Fajardo con Edna Bonilla, entre otros.

Lizcano reveló que su fórmula iba a ser Reyes, quien también fue ministro en el Gobierno Petro y exdirector de la Dian.

“Comprendí que era leal a los colombianos y a sus principios. Recuerdo que en un consejo de ministros se levantó y, delante de todos, le dijo al presidente (Petro) que el ministro de Hacienda estaba comprando cupos indicativos y que había que acabar con esa compra de congresistas”, sostuvo Lizcano al anunciarlo y destacarle la valentía a la hora de denunciar corrupción.

¿Por qué Reyes ya no será fórmula?

Sin embargo, la sorpresa llegó en las últimas horas. Reyes ya no será la fórmula. Lizcano informó que la esposa de Reyes, Isabella Dishington, presenta un embarazo de alto riesgo con posibles complicaciones en las próximas semanas, por lo cual el exministro debe centrarse en ese asunto.

“Después de analizarlo, le he pedido que el mejor mensaje que le podemos dar a Colombia es que se dedique a atender a su familia en estos días (…) No tiene sentido mandar un mensaje de poner la campaña por encima de la propia familia”, declaró el candidato al mencionar que, en caso de ser electo, espera que Reyes lo acompañe.