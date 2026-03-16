VIDEO | Balacera tras robo de una camioneta en Bogotá resultó con dos ladrones capturados

La tranquilidad de la madrugada de este lunes 16 de marzo en el barrio La Clarita se vio interrumpida por una persecución.

En este sector, ubicado en la localidad de Engativá, dos ladrones robaron una camioneta blanca de alta gama. Mediante el uso de pistolas, amenazaron a los ocupantes y pensaron que habían logrado su cometido.

¿Cómo ocurrió el robo y la balacera?

Estos delincuentes no cayeron en cuenta que había policías vigilando los alrededores, por lo que fueron alertados mientras escapaban. Al percatarse que los uniformados estaban detrás, sacaron sus armas y dispararon varias veces.

La persecución entonces incluyó balacera y se extendió por varias cuadras. De igual forma, las cámaras la grabaron y en el video se alcanzaron a escuchar los gritos, tanto de los uniformados como de los ciudadanos.

Ambos ladrones quedaron capturados, se incautaron las dos armas y la camioneta pudo volver a su dueño.

¿Cuántos robos de carros ocurren en Bogotá?

Con corte al 31 de enero y acorde a las cifras de la Secretaría de Seguridad, en la ciudad hubo 9.021 hurto a personas. El 77% de los reportes se dieron sin el uso de armas y las cinco localidades con más casos fueron Engativá, Kennedy, Suba, Chapinero y Teusaquillo. Ahora bien, hubo 2.161 hechos sin localización.

Frente al hurto de automotores, hubo 206 hechos; principalmente en Kennedy, Ciudad Bolívar, Engativá, Suba y Puente Aranda. Al igual que el delito anterior, más de la mitad se cometió sin el uso de armas.

Hasta el 21 de enero, las autoridades pudieron recuperar 20 vehículos y 11 motocicletas, junto con la captura de 33 delincuentes. Una de las acciones impulsadas por el Distrito ha sido el Plan Escudo en aras de hacerle frente a las zonas críticas.

Asimismo, ha reiterado la importancia de no estacionar el carro en zonas alejadas ni dejar objetos costosos a la vista.