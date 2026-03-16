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VIDEO | Balacera tras robo de una camioneta en Bogotá resultó con dos ladrones capturados

Los delincuentes les dispararon a los policías durante la persecución.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 16 de 2026
03:13 p. m.
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La tranquilidad de la madrugada de este lunes 16 de marzo en el barrio La Clarita se vio interrumpida por una persecución.

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En este sector, ubicado en la localidad de Engativá, dos ladrones robaron una camioneta blanca de alta gama. Mediante el uso de pistolas, amenazaron a los ocupantes y pensaron que habían logrado su cometido.

¿Cómo ocurrió el robo y la balacera?

Estos delincuentes no cayeron en cuenta que había policías vigilando los alrededores, por lo que fueron alertados mientras escapaban. Al percatarse que los uniformados estaban detrás, sacaron sus armas y dispararon varias veces.

La persecución entonces incluyó balacera y se extendió por varias cuadras. De igual forma, las cámaras la grabaron y en el video se alcanzaron a escuchar los gritos, tanto de los uniformados como de los ciudadanos.

Ambos ladrones quedaron capturados, se incautaron las dos armas y la camioneta pudo volver a su dueño.

¿Cuántos robos de carros ocurren en Bogotá?

Con corte al 31 de enero y acorde a las cifras de la Secretaría de Seguridad, en la ciudad hubo 9.021 hurto a personas. El 77% de los reportes se dieron sin el uso de armas y las cinco localidades con más casos fueron Engativá, Kennedy, Suba, Chapinero y Teusaquillo. Ahora bien, hubo 2.161 hechos sin localización.

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Frente al hurto de automotores, hubo 206 hechos; principalmente en Kennedy, Ciudad Bolívar, Engativá, Suba y Puente Aranda. Al igual que el delito anterior, más de la mitad se cometió sin el uso de armas.

Hasta el 21 de enero, las autoridades pudieron recuperar 20 vehículos y 11 motocicletas, junto con la captura de 33 delincuentes. Una de las acciones impulsadas por el Distrito ha sido el Plan Escudo en aras de hacerle frente a las zonas críticas.

Asimismo, ha reiterado la importancia de no estacionar el carro en zonas alejadas ni dejar objetos costosos a la vista.

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