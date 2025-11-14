CANAL RCN
Colombia

Así quedaría el valor del Pico y Placa Solidario con el aumento para vehículos no matriculados en Bogotá

Estas son las nuevas tarifas base después del incremento anunciado por el alcalde, Carlos Fernando Galán.

Pico y placa.
Pico y placa. Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
07:41 a. m.
El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó este viernes 14 de noviembre una medida que impactará directamente a quienes circulan en la capital con vehículos matriculados en otros municipios.

Según el mandatario, este tipo de automotores representan cerca del 30% del parque automotor que se mueve a diario por Bogotá, por lo que la administración decidió ajustar el funcionamiento del Pico y Placa Solidario y endurecer la restricción para este grupo.

Además del aumento en el cobro del permiso, se anunció que estos vehículos también tendrán pico y placa dos sábados al mes.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario y para qué sirve?

El Pico y Placa Solidario es un permiso que permite circular sin restricción por un tiempo determinado. La Secretaría de Movilidad recordó que la tarifa se calcula con base en:

  • El precio base del permiso.
  • Un factor ambiental.
  • El avalúo comercial del vehículo.
  • El municipio donde está registrado el automotor.

Cabe mencionar que, los recursos recaudados se destinan directamente al fortalecimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de Transporte Público.

Precios del Pico y Placa Solidario con el aumento para vehículos no matriculados en Bogotá

Si bien el valor final depende de los datos específicos de cada carro, estas son las tarifas base oficiales antes del alza:

  • Diario: $66.883
  • Mensual: $534.546
  • Semestral: $2.672.989
Con el aumento del 50% aplicado para los vehículos matriculados fuera de Bogotá, los valores quedan así:

Permiso diario

  • Valor anterior: $66.883
  • Aumento (50%): $33.441,5
  • Nuevo valor: $100.324 (redondeado)

Permiso mensual

  • Valor anterior: $534.546
  • Aumento (50%): $267.273
  • Nuevo valor: $801.819

Permiso semestral

  • Valor anterior: $2.672.989
  • Aumento (50%): $1.336.494,5
  • Nuevo valor: $4.009.483 (redondeado)

Cosas a tener en cuenta respecto a los nuevos valores

  • El incremento en el precio del permiso de Pico y Placa Solidario empezaría a regir a partir del primer semestre del 2026, es decir, desde enero.
  • Debido a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), estos valores podrían modificarse conforme a esa cifra.

Aunque estas son las tarifas base ya con el incremento, Movilidad aclara que el valor exacto depende del vehículo registrado en el RUNT y puede variar levemente. Para conocer el monto exacto, el usuario debe ingresar al simulador oficial:

https://picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co/PortalCiudadano/#/simulador

