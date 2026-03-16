94% de los capturados en Bogotá durante el 2025 quedaron libres: conclusiones de la reunión entre el alcalde y congresistas

En las primeras horas del lunes, 16 de marzo, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se reunió con congresistas actuales y electos de la Alianza Verde, el Centro Democrático, el partido Conservador, la Alianza por Colombia, Dignidad y Compromiso, el Nuevo Liberalismo, Salvación Nacional y Cambio Radical para construir una agenda conjunta que permita a la ciudad luchar contra la impunidad y conseguir mejores herramientas para garantizar la seguridad de sus habitantes.

El mandatario explicó que “es un esfuerzo de la Alcaldía de Bogotá para construir un frente común, con el que fortalecer las capacidades del Estado contra los delincuentes. Este no es un tema de la Alcaldía, es un tema en el que juegan un rol los congresistas que van a construir un andamiaje legal nuevo, seguramente con reformas, y juega un rol importante la rama judicial, por eso hemos tenido diálogos con la Corte Suprema”.

Además, destacó la importancia de hacer parte de la iniciativa al Consejo Nacional de la Judicatura y a la Policía Nacional que identifica “en el terreno y en la práctica las dificultades que hay para garantizar que un delincuente termine tras las rejas”.

Según el alcalde, la reunión fue un paso en la construcción de un equipo amplio y diverso comprometido en revisar y mejorar la ley colombiana, en la lucha contra la delincuencia.

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El 94% de los capturados en Bogotá quedaron en libertad en el 2025:

Durante el encuentro se advirtió que, en 2025, el 94% de las personas que fueron capturadas en Bogotá quedaron libres en cuestión de días e, incluso, horas. En total, de 29.365 capturados solo 2.865, es decir un 6%, recibió la medida de aseguramiento. Los otros 26.500 quedaron en libertad.

En palabras de la representante Carolina Arbeláez, “estamos hablando de más de 26.000 capturados que regresaron a las calles, delincuentes que creen que robar no tiene ninguna consecuencia”.

Porcentaje de personas dejadas en libertad por cada delito:

La situación es aún más preocupante al revisar las cifras por delitos. En los casos de hurto a personas, de los 5.116 capturados solo el 9% recibió la medida de aseguramiento; en los casos de hurto a comercios solo el 4%, de los 3.454 capturados; en los casos de hurto a celulares solo el 9%, de los 3.335 capturados; en los casos de hurto a bicicletas solo el 6%, de los 911 capturados, y en los casos de porte ilegal de armas apenas el 33%, de los 1.313 capturados.

La congresista insiste en que “así es muy difícil ganarle la batalla a la criminalidad” y que “a esto se suma el déficit de pie de fuerza. Bogotá tiene apenas 200 policías por cada 100.000 habitantes, mientras ciudades como Barranquilla tienen 600, pero, incluso, si tuviéramos más policías, capturan a los delincuentes y el mismo día quedan en libertad, estos esfuerzos pierden efecto”.

La brecha entre el trabajo realizado por las autoridades y las decisiones judiciales que lo respaldan, cada vez, parece más grande, pero la “reunión entre el alcalde y los congresistas”, de acuerdo con Arbeláez, “fue una oportunidad para analizar la necesidad de hacer reformas legales que permitan cerrar la puerta a la impunidad y fortalecer las herramientas de la justicia”.