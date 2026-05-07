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Fiscalía dicta lineamientos para investigar amenazas y crímenes contra periodistas

Mediante la Resolución 00119 de 2026, la Fiscalía emitió una directriz para orientar las investigaciones relacionadas con actos de censura a periodistas.

Foto: Fiscalía - Freepik

Noticias RCN

mayo 07 de 2026
09:00 a. m.
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La Fiscalía General de la Nación emitió una directriz para orientar las investigaciones relacionadas con crímenes y amenazas contra periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios de comunicación en el país.

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Se trata de la Resolución 00119 de 2026, expedida como parte de una respuesta institucional para enfrentar las agresiones contra la libertad de prensa, en la cual se incluyen estándares rigurosos con enfoque diferencial, reconociendo el papel que cumple el periodismo en la sociedad.

De acuerdo con el ente, estos lineamientos buscan que las investigaciones se desarrollen teniendo en cuenta el contexto, las agresiones y los hechos denunciados por los periodistas en el ejercicio de su labor.

Esto, con el fin de identificar los móviles que puedan estar relacionados con actos de censura o retaliación por poner en evidencia actos ilícitos.

Evitar dilaciones en las investigaciones

Además, la resolución busca que los fiscales actúen con celeridad y rigor técnico, “evitando dilaciones injustificadas y garantizando la recolección, preservación y análisis integral de las pruebas”.

Allí también se especifican medidas para abordar casos que impliquen un riesgo inminente para la vida de los periodistas o su ejercicio laboral, en los que se deberá priorizar la protección de la víctima, la verificación inmediata del riesgo y la activación de mecanismos de protección.

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Enfoque diferencial y acompañamiento a las víctimas

El documento también señala un enfoque diferencial que reconozca las condiciones de cada periodista a partir de su ejercicio real de labor informativa, sin exigir acreditaciones formales e incluyendo a quienes ejercen su trabajo en entornos digitales.

La resolución busca fortalecer los procesos de recepción, registro y enrutamiento de denuncias; así como la articulación entre las diferentes dependencias y direcciones de la Fiscalía para analizar los casos e identificar posibles patrones criminales.

Finalmente, la entidad fija un canal de interlocución con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de la libertad de prensa, para prevenir y hacer acompañamiento a las víctimas de censura.

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