Falsa oferta de trabajo terminó en secuestro en Bogotá: comerciantes fueron amarrados y golpeados

Un aterrador caso de secuestro extorsivo quedó al descubierto en Bogotá luego de que dos comerciantes denunciaran haber sido engañados mediante falsas ofertas laborales publicadas a través de redes sociales.

Lo que comenzó como una aparente oportunidad de trabajo terminó convirtiéndose en una pesadilla, pues los hombres fueron trasladados fuera de la ciudad, retenidos a la fuerza y sometidos a amenazas y agresiones físicas.

¿Cómo lograron enredar a los comerciantes para secuestrarlos?

Según la información conocida, los delincuentes contactaron inicialmente a los comerciantes por redes sociales y poco a poco fueron ganándose su confianza.

Para hacer creíble la supuesta propuesta laboral, incluso realizaron adelantos de dinero en dos ocasiones. Esa estrategia habría sido clave para convencer a las víctimas de asistir a una nueva reunión.

Sin sospechar lo que ocurriría, los comerciantes salieron de Bogotá rumbo a una vivienda ubicada en zona rural. Fue allí donde, según la denuncia, comenzó el secuestro.

Víctima de secuestro en Bogotá contó por lo que pasaron

De acuerdo con el testimonio de una de las víctimas, varios hombres salieron repentinamente de una habitación y comenzaron a intimidarlos violentamente.

Salen de una habitación tres individuos y nos dicen que son del frente 42 de las Farc, igual empiezan a golpearnos, nos dan en el piso, nos amenazan que nos van a llevar para donde el comandante, que revisen las cédulas, que nosotros a qué nos dedicamos, que van a investigar, que el comandante de la policía de Fusagasugá trabaja con ellos.

Los comerciantes fueron amarrados y retenidos durante un tiempo mientras recibían amenazas constantes.

Tras conocerse la denuncia, el Gaula de la Policía inició una investigación que se extendió durante nueve meses y permitió ubicar a los presuntos responsables en diferentes zonas del país.

Los operativos se desarrollaron en las localidades de Puente Aranda y Kennedy, así como en Silvania y Yopal.

Capturaron a los responsables de secuestrar a comerciantes en Bogotá

El director del Gaula de la Policía, Edgar Correa, confirmó los resultados del operativo.

Luego de nueve meses de investigación, logramos ubicarlos en las localidades de Puente Aranda, Kennedy y los municipios de Silvania y Yopal, donde se les notificó la orden de captura por los delitos de secuestro extorsivo, concierto para delinquir, hurto calificado, hurto agravado y tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego.

El oficial también indicó que las denuncias ciudadanas fueron fundamentales para avanzar en el caso.

Agradecemos la confianza de la comunidad denotada en sus denuncias.

Según información entregada por las autoridades, otras ocho personas habrían denunciado situaciones similares relacionadas con esta misma banda, señalada de utilizar engaños y falsas promesas de trabajo para cometer secuestros y extorsiones.