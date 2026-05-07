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"Me dispararon en plena persecución": habló el policía herido tras violento robo a un D1 en Bogotá

El caso terminó en un intercambio de disparos y con los presuntos delincuentes capturados.

Noticias RCN

mayo 07 de 2026
09:00 a. m.
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Nuevos detalles se conocen sobre el impactante intento de robo registrado en un supermercado D1 de la localidad de Los Mártires, donde dos hombres armados protagonizaron una peligrosa huida por las calles de Bogotá.

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El hecho terminó en una persecución policial y un intercambio de disparos en plena vía pública. Uno de los uniformados que participó en el operativo resultó herido y ahora contó cómo ocurrió todo.

¿Qué fue lo que pasó y cómo se desarrollo el robo al D1?

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que los dos delincuentes ingresaron al supermercado usando cascos y portando armas de fuego.

En cuestión de segundos, los hombres se dirigieron directamente hacia la cajera, a quien intimidaron violentamente mientras intentaban cometer el hurto.

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Las imágenes muestran cómo los asaltantes encañonan a la empleada y se abalanzan sobre ella tomándola con fuerza. En medio del caos, varias personas que estaban dentro del establecimiento comenzaron a correr desesperadamente para escapar.

Tras varios segundos de tensión, los hombres escaparon del lugar en motocicleta. Sin embargo, durante la huida se encontraron de frente con una camioneta de la Policía.

Policía herido en persecución tras un robo a un D1 en Bogotá contó cómo ocurrió todo

El Intendente Jefe Gabriel Eduardo Torres López, quien participó en el operativo, relató cómo se desarrollaron los hechos y cómo terminó herido durante la reacción policial.

Pues más que una acción valerosa fue un trabajo mancomunado coordinado con mis compañeros en el cual se logra la captura de dos ciudadanos que minutos antes habían cometido un hecho delictivo en la jurisdicción.

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Según explicó, tras recibir la alerta se activó un plan candado para interceptar a los sospechosos.

Se activa el plan candado basado en las características informadas y logramos interceptar a estos dos sujetos a bordo de una motocicleta que nos en contravía, poniendo el riesgo a los ciudadanos que transitaban también en el sector.

El uniformado aseguró que, al notar la presencia policial, los delincuentes reaccionaron disparando contra los policías.

Ante esa situación y al notar la presencia policial, se caen de su motocicleta e inmediatamente accionan un arma de fuego en contra de la humanidad de los policiales que atendíamos el caso.

Durante el intercambio de disparos, el intendente recibió un impacto de bala en una de sus extremidades.

Resulta comprometida una de mis extremidades al recibir un disparo, pero pues se logra asimismo una respuesta oportuna dando con la aprehensión de uno de estos sujetos en el lugar y metros más adelante después del intercambio de disparos con la captura del otro sujeto.

Las autoridades confirmaron además la incautación de un arma de fuego y la inmovilización de la motocicleta utilizada por los capturados.

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Finalmente, el uniformado destacó el trabajo coordinado de la institución y pidió a la ciudadanía seguir denunciando este tipo de hechos.

Siempre salimos con la convicción de servir a la comunidad, de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana (...) La invitación, obviamente, a la comunidad para que siga denunciando de manera oportuna este tipo de situaciones.

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