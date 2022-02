Capturan al hombre que habría asesinado a su expareja de 17 años con un zuncho

El cuerpo de Rosa María Garizábalo, de 17 años, fue hallado sin vida, con un zuncho amarrado en el cuello, en un callejón cercano a su casa. La joven y este hombre habían tenido una relación amorosa y un hijo, tiempo atrás. Sin embargo, este vínculo había terminado y el hombre ahora era la pareja de su hermana melliza, con quien tenía dos niños.

“Me dijeron ven a ver, que la melliza está tirada en el callejón. Descalzo salí y la encontré, con la cosa esa que le puso el aquí en el cuello. Cuando yo la cogí comencé a darle para ver si ella volvía o suspiraba, pero que va, ella estaba muerta”, indicó Rafael Garizábalo, padre de la víctima.

Le puede interesar: Cárcel para hombre que habría asesinado a su pareja, una joven de 15 años

El crimen de Rosa María fue perpetrado cerca de su vivienda, en el barrio Santa María, en Barranquilla, y posteriormente abandonado en un callejón. “El me la amenazaba mucho. Le decía que si ella no era para él, no era para otro porque él la mataba”, afirmó el padre de la víctima.

La sentencia de las mellizas

Las mellizas Garizábalo, de Barranquilla, mantuvieron una relación amorosa con un hombre con presuntos antecedentes de maltrato y feminicidio, quien es conocido en la zona como alias ‘Mañas’. El padre de las menores reveló que este hombre tenía amenazadas a sus hijas, quienes eran frecuentes víctimas de maltrato.

Aunque la relación de ‘Mañas’ con Rosa María había terminado, su padre asegura que, pese a que estaba con su hermana, la amenazaba para que ella no estuviera con otro hombre.

Vea también: Responsable de feminicidio en Barranquilla confesó el crimen: ¿quién es?

“A todas dos yo les decía que lo dejaran que se separaran”, estas fueron las advertencias que Rafael, hizo durante más de dos años a sus hijas mellizas, pero sus consejos no fueron suficientes para evitar el fatal desenlace que tuvo una de ellas.

Lo entregó su pareja

Su pareja, la hermana de Rosa María, decidió entregar a las autoridades al presunto asesino de su melliza. “Él se quedó conmigo, al ratico llegó la Policía y yo les dije, miren, se metió debajo de la cama. Lo sacaron, y tenía un cuchillo”, reveló la hermana de la víctima.

Lea además: Hallan sin vida a joven de 25 años que estaba desaparecida en Medellín

Las pruebas del crimen

Con una fotografía presentada por el padre de las mellizas durante las audiencias, la Fiscalía busca demostrar que, el mismo día del crimen, alias Mañas había ido a una ferretería cercana a comprar el arma homicida, un zuncho que le fue encontrado amarrado en el cuello al cuerpo de la menor.

Según la Fiscalía, el video de una cámara de seguridad evidencia que el victimario compró el arma homicida el mismo día del crimen. Lo más cruel del caso es que Rosa María no sería su primera víctima, pues este hombre estuvo vinculado al homicidio de una menor de 14 años en el 2011, que también había sido su pareja.

El presunto asesino fue capturado por la Policía en el lugar donde vivía con la hermana de la víctima, inmediatamente fue trasladado y procesado por el delito de feminicidio. Las autoridades avanzan en la investigación de este crimen.

En contexto: Caso de feminicidio de una enfermera enluta al Meta