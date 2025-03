"Mi hija está en un cajón y su asesino como si nada": el dolor del padre de Emily, asesinada en Chocontá

La tristeza se ha apoderado de Chocontá, Cundinamarca, tras el asesinato de Emily Dayana Villalba, una adolescente de 15 años que fue hallada sin vida en una zona boscosa del municipio.

Su padre, Milton Villalba, destrozado por el dolor, enfrenta el momento más difícil de su vida: despedir a su hija en medio de una tragedia que aún no tiene explicaciones.

Desde la funeraria San José Apóstol, donde Emily está siendo velada en una ceremonia cristiana, su padre rompe el silencio con palabras cargadas de dolor y frustración.

No entiende cómo su hija, una niña llena de vida, pudo ser víctima de un crimen tan atroz y, sobre todo, no concibe que su asesino haya estado en libertad hasta ahora.

Es tremendo que una criaturita de 15 años… aparezca una persona de no sé dónde y la asesine, y es la hora que no se sabe nada de él. No veo nada, absolutamente nadie da razón.