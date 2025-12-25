Revelan pruebas de supervivencia de 7 policías secuestrados por las disidencias

Durante la mañana de este 25 de diciembre, se conocieron nuevas pruebas de supervivencia de siete uniformados de la Policía Nacional que permanecen secuestrados por disidencias de las Farc.

Pruebas de supervivencia de siete uniformados de la Policía secuestrados por las disidencias

Los uniformados, quienes llevan varios meses en cautiverio, enviaron emotivos mensajes de Navidad dirigidos a sus seres queridos, en los que confirmaron que continúan con vida.

En estos mensajes, los uniformados expresaron su anhelo de reencontrarse con sus familias y aprovecharon para hacer un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se adelanten gestiones que permitan su pronta liberación.

“Quiero decirle al Estado que por favor se acuerde de nosotros, ya que nos han cumplido tantas cosas y no nos han cumplido. Ya llevamos cuatro meses de estar acá y no se ha pronunciado por ningún lado (…) nosotros también tenemos familia, pronúnciense para lograr un acuerdo para nuestra liberación”, aseguró Jeisson Javier García Rodríguez.

García también aseguró que los integrantes del grupo armado han respetado a los uniformados el derecho a la vida y que les han brindado un trato bueno.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre las acciones que se adelantan para facilitar su liberación.

Por su parte, el patrullero Harold Ricardo Martínez envió un saludo a su familia: “decirles a todos que yo estoy muy bien. La verdad se sabe que es una situación dura, que he pasado buen rato acá en esa situación, pero en el tiempo que he estado acá me han tratado muy bien, la verdad he tenido buen trato por parte de los señores acá. El llamado es a que estén calmados, no se desesperen. Todo se va a dar con el favor de Dios. Sigamos orando. Un saludo a mi esposa, a mi padre que vi su video”.

Las imágenes también dejan ver cuando los integrantes del grupo armado entregan lo que sería unos regalos a los policías y les muestran videos de sus seres queridos.