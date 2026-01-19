Golpe a red de trata de personas: capturan en Bogotá a dos cabecillas requeridos por Países Bajos

Las autoridades colombianas propinaron un contundente golpe contra la trata de personas con la captura en Bogotá de dos presuntos cabecillas de una organización criminal transnacional dedicada a la explotación sexual.

Cayeron cabecillas de una organización que explotaba sexualmente a colombianas

Así lo informó el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, a través de su cuenta oficial en la red social X.

De acuerdo con el alto oficial, la Policía Nacional, mediante la Oficina Central Nacional de Interpol, ejecutó la captura, con fines de extradición, de un sujeto identificado como Jacob Brett BOS Rudi Theodorus, ciudadano neerlandés, y de Laura Nathalie Castro Cipagauta, de nacionalidad colombiana.

Ambos eran requeridos por las autoridades de Países Bajos mediante Notificación Roja de Interpol.

Según la información oficial, los capturados serían los máximos responsables de una red criminal dedicada a la captación, traslado y explotación de mujeres desde Colombia hacia Europa.

Las víctimas eran enviadas al territorio neerlandés, donde presuntamente eran forzadas a ejercer actividades de prostitución, en un esquema que configura los delitos de trata de personas y tráfico de humanos.

La operación es resultado de la cooperación internacional y del intercambio de información entre las autoridades colombianas y europeas, lo que permitió ubicar a los señalados responsables y proceder con su detención conforme a los protocolos legales vigentes.

Autoridades capturaron a hombre y mujer dedicados a explotar a mujeres colombianas

El general Rincón Zambrano enfatizó que Colombia no es refugio para criminales internacionales y reiteró el compromiso del país con la lucha contra el crimen organizado transnacional. “Quien delinque y es requerido por la justicia internacional será ubicado y puesto a disposición de las autoridades competentes”, señaló.

Los capturados quedaron a disposición de las instancias judiciales correspondientes, mientras avanzan los trámites legales para su entrega a las autoridades de los Países Bajos, donde deberán responder por los delitos que se les imputan.