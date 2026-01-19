VIDEO | Así cayeron dos hombres armados tras intento de hurto a repartidores en el sur de Bogotá

Dos hombres señalados de intimidar con arma de fuego a repartidores de encomiendas fueron capturados en el barrio San Antonio de Escocia, al sur de Bogotá. Los detenidos deberán responder por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

El procedimiento se registró cuando los uniformados observaron a los presuntos delincuentes en plena acción delictiva. Al notar la presencia policial, los sujetos emprendieron la huida a bordo de una motocicleta, lo que dio inicio a una persecución que culminó con su interceptación. Durante el operativo, se les halló un arma de fuego.

Captura tras persecución en motocicleta

Los capturados, de 30 y 32 años de edad, fueron dejados a disposición de la autoridad competente junto con los elementos incautados. Según las autoridades, uno de ellos presenta anotaciones judiciales previas por el delito de hurto.

"Al emprender la huida, los uniformados los logran interceptar encontrándoles en su poder un arma de fuego. Estos capturados con las edades de 30 y 32 años Fueron puestos a disposición de la autoridad competente", indicó el mayor Luis Enrique Perez Paez, comandante Estación de Policía Bosa.

Policía refuerza llamado a la denuncia ciudadana

La Policía Nacional reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana e invitó a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo que afecte la tranquilidad de los ciudadanos.

La institución destacó que este tipo de acciones permiten neutralizar a quienes afectan la convivencia y ponen en riesgo la integridad de los habitantes.