Primera captura en Bogotá por violencia sexual contra un animal bajo la Ley Ángel

El hombre fue procesado por los delitos de hurto agravado y lesiones que menoscaban la salud e integridad de un animal.

septiembre 26 de 2025
07:48 a. m.
En un caso sin precedentes, las autoridades realizaron la primera captura por violencia sexual contra un animal bajo la Ley Ángel en Bogotá.

José Oliverio Silva fue detenido tras una investigación del Grupo Gelma la Fiscalía, acusado de hurto agravado y abuso sexual contra una perra llamada Keila.

El incidente ocurrió el 5 de septiembre en la zona de Gibraltar, al sur de Bogotá. Según las autoridades, Silva no solo robó a la mascota, sino que también la sometió a múltiples vejámenes sexuales, causándole graves lesiones que comprometieron su integridad física.

Ley Ángel reconoce a los animales como sujetos de derecho

"En cumplimiento a la ley 2455, Ley Ángel, y como aporte a la lucha contra el maltrato animal, se hizo efectiva en la ciudad de Bogotá una orden de captura contra una persona que el 5 de septiembre hurtó una canina de nombre Keila y la sometió posterior a abusos sexuales", mencionó el teniente coronel de la Policía y jefe de la Sijin Dicar, Luis Palacios.

Este caso marca un hito en la aplicación de la Ley Ángel, al ser la primera vez que se dicta una medida de aseguramiento en centro carcelario por violencia sexual contra un animal en Colombia. La legislación, que reconoce a los animales como sujetos de derecho, busca protegerlos contra el maltrato y el abuso.

La Ley Ángel sanciona el maltrato animal en Colombia

El Congreso de la República aprobó el 25 de febrero de 2025 la Ley Ángel, que establece un nuevo marco jurídico que sanciona el maltrato animal en el país. La normativa, impulsada por la senadora Andrea Padilla, endurece las penas por agresiones físicas , sexuales o letales contra animales, elevando las condenas a más de tres años de prisión, lo que las hace no excarcelables.

Además, contempla multas de hasta 60 salarios mínimos y prohíbe la tenencia de animales a los condenados por períodos entre cinco y siete años. La ley toma su nombre del caso de Ángel, un perro víctima de violencia extrema en Boyacá, cuya historia generó una amplia movilización ciudadana y legislativa.

