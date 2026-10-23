'El Despertar': terror, paranoia y dilemas morales en la película póstuma de Jaime Osorio Márquez

El cineasta colombiano Jaime Osorio Márquez dejó un legado singular en el cine de género con películas cargadas de atmósferas inquietantes y relatos donde el miedo desafía las explicaciones evidentes. Con su obra póstuma, 'El Despertar', Osorio Márquez continua su exploración de la relación entre la guerra, la paranoia y la naturaleza.

Fue concebida y escrita por él antes de su fallecimiento en 2021, pero la película fue completada por su colaborador cercano Federico Durán Amorocho, asegurando que se mantuviera la intención inicial de la obra y preservara la voz del director.

Su participación no comenzó en la etapa final: había acompañado el desarrollo creativo desde el origen y compartía la intención narrativa del proyecto. El equipo de Rhayuela Films trabajó para recuperar la arquitectura narrativa original.

El Despertar representa más que un cierre

La película refleja la complejidad narrativa y las inquietudes del cine de Osorio. En ella, una operación militar en un territorio desconocido se convierte en una experiencia que desafía la lógica de sus protagonistas. La historia mezcla el presente de una unidad militar con una expedición española ocurrida cinco siglos atrás, tratando el miedo como una experiencia que trasciende el tiempo.

Como en sus otras obras, la selva y las cavernas actúan no solo como escenarios, sino como catalizadores de terror e incitación a los personajes para confrontar sus propias sombras.

Con sus 96 minutos de duración, 'El Despertar' forma parte de una filmografía que busca examinar el comportamiento humano a través del terror. Más que un simple cierre, esta obra representa una continuidad en la búsqueda de Osorio por cuestionar qué ocurre cuando el miedo trasciende las explicaciones conocidas, desafiando a los personajes a enfrentar verdades que preferirían ignorar.

Esta película sostiene la mirada de un director que convirtió al terror en una forma de interrogar la guerra, la naturaleza, la memoria y los límites morales del ser humano.

Terror psicológico, conflictos interiores y guerras, hacen parte de la filmografía de Jaime Osorio

Nacido en 1975, Osorio se formó en la Université Rennes II en Francia antes de regresar a Colombia a inicios de los años 2000. Su ópera prima, 'El Páramo' (2011), estableció los elementos distintivos de su cine: soldados enfrentando amenazas incomprensibles, paranoia en espacios aislados y la dificultad de distinguir entre peligro externo y deterioro perceptual.

'El Páramo' recibió el Premio Citizen Kane al director revelación en el Festival de Sitges y Mejor Guion Iberoamericano en Guadalajara. La película combinó cine bélico con terror psicológico, creando una atmósfera donde la tensión surgía más de la incertidumbre que de amenazas evidentes.

En 2017, Osorio estrenó Siete Cabezas en el Festival de Varsovia, explorando nuevamente el miedo desde perspectivas psicológicas y apocalípticas. Su cine utilizaba el género como herramienta para examinar decisiones humanas cuando desaparecen las condiciones habituales de seguridad.