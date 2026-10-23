Dólar en Colombia sorprendió con nueva caída: así quedó el precio este 23 de octubre

El dólar en Colombia continúa mostrando una tendencia a la baja durante octubre.

Este viernes 23 de octubre de 2026, la moneda estadounidense registró una nueva disminución en su tasa representativa del mercado (TRM), alejándose de los $3.200 y acumulando una importante pérdida de valor frente al peso colombiano.

Este comportamiento se presenta después de una jornada en la que los analistas esperaban que la divisa recuperara terreno. Sin embargo, el mercado tomó otro rumbo y mantuvo su cotización por debajo de las previsiones.

¿Cuál es el precio del dólar en Colombia hoy, 23 de octubre?

Para este viernes 23 de octubre, la TRM se ubicó en $3.185,01, lo que representa una disminución de $6,46 frente al día anterior, equivalente a una caída del 0,20%.

Durante el jueves 22 de octubre, el dólar había generado expectativas de superar nuevamente los $3.200, teniendo en cuenta que la tasa oficial se encontraba en $3.191,47.

Y es que, aunque el dólar registra una caída diaria, su valor todavía se encuentra $14,55 por encima del reportado el viernes de la semana anterior.

¿Cuánto ha bajado el dólar en Colombia durante 2026?

La caída del dólar no se limita a las últimas jornadas. Al comparar su cotización con otros periodos, se evidencia una reducción considerable durante el año.

Frente al inicio de 2026, la divisa acumula una disminución de $572,07, equivalente al 15,23 %.

La diferencia es todavía mayor si se compara con el 23 de octubre de 2025, cuando su valor era $715,81 superior al actual.

Por otra parte, frente al mismo día de septiembre, el dólar presenta una reducción de $23,65.