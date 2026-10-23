¿Cómo inscribir su vehículo al desfile de autos clásicos en Bogotá 2026?

La capital se está preparando para el nuevo Desfile de Autos Clásicos y Antiguos que se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre del 2026. Dicha cita no solo reúne a los aficionados de los automóviles ya que también convoca a familias completas en torno a la tradición y la historia de la industria automotriz.

De esta manera, el Instituto Distrital de Turismo ya abrió las inscripciones para que los interesados puedan participar de la tercera edición del evento y sean parte de los 300 cupos disponibles.

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¿Cómo inscribirse al desfile de vehículos en Bogotá 2026?

Bajo el lema ‘Por donde pasa un clásico, deja una sonrisa’, los propietarios de los vehículos podrán presentar su debida postulación hasta el 26 de octubre hasta las 11:59 p.m.

Según la Alcaldía de Bogotá, el desfile contará con la participación de 300 vehículos y los propietarios podrán postularlos sin ningún costo o sin pertenecer a un club o asociación.

Dentro de los requisitos podrán postularse automóviles registrados en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) como clásicos o antiguos, con la anotación correspondiente en la licencia de tránsito.

Así mismo, los vehículos deben cumplir con las condiciones mecánicas requeridas que les permita circular de manera autónoma. Además, los conductores deben contar con la licencia de conducción vigente para la categoría.

Documentos para inscribirse al desfile

Copia del documento de identidad del propietario. Si se trata de una persona jurídica, certificado de existencia y representación legal.

Copia de la licencia de tránsito del vehículo, con la anotación PA/Antiguo o PA/Clásico.

Comprobante de pago o paz y salvo del impuesto vehicular correspondiente a 2026.

Certificado o evidencia de consulta del SIMIT.

Copia del SOAT vigente para el día del desfile.

Declaración del propietario sobre el estado del vehículo y aceptación de las condiciones de la convocatoria.

Al menos cuatro fotografías actuales del automóvil.

Los interesados deberán compartir el formulario y los soportes al correo electrónico correspondenciarecepcion@idt.gov.co en el plazo estipulado. Se recomienda conservar la constancia del envío de la información.

Dicha postulación está sujeta a la revisión de los documentos por lo que la inscripción no garantiza automáticamente el cupo para el evento.