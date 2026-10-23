¿Viera castigó a Teófilo Gutiérrez? La decisión que genera dudas en Junior

La ausencia de Teófilo Gutiérrez en la convocatoria de Junior para enfrentar a Águilas Doradas abrió un nuevo capítulo de tensión en el equipo barranquillero. La decisión de Sebastián Viera se conoció después de que el delantero cuestionara públicamente los cambios en la formación y, posteriormente, publicara un mensaje para aclarar sus palabras.

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Aunque el atacante no fue incluido en la lista de convocados para el compromiso de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026, el club no confirmó que su exclusión obedeciera a un castigo por sus declaraciones. Sin embargo, la coincidencia generó interrogantes entre los hinchas

¿Qué dijo Teófilo Gutiérrez sobre las decisiones de Viera?

La controversia comenzó tras unas declaraciones del delantero a AS Colombia, en las que defendió la continuidad de una alineación que había conseguido dos victorias consecutivas frente a Fortaleza y Medellín.

No puedes cambiar a un equipo que te dio seis puntos, respáldalo. No puedes cambiar por x jugador porque se descompensa el equipo. Pierdes dos o tres partidos y chao. Dale rodaje al equipo, no lo descompenses, un equipo que estaba ganando bien, ¿y lo vas a cambiar?, declaró Teo en AS Colombia.

Viera respondió a los cuestionamientos y explicó que las modificaciones obedecieron a circunstancias físicas, lesiones y la necesidad de administrar las cargas de varios futbolistas durante una seguidilla de partidos.

Teo me dijo que la entrevista la dio hace como 20 días, antes de que todo esto pasara. Eso ahora no importa, lo que quiero ahora es que todos los mensajes que salgan del club y del vestuario sean positivos. Necesito jugadores y staff que estén 24/7 pensando en cómo mejoramos para salir de esto. Acá no hay nadie por encima del club y el que está tiene que sumar, y los mensajes son para sumar, todo lo demás resta, afirmó.

El técnico también dejó un mensaje sobre la importancia de priorizar al club: sostuvo que todos los integrantes deben contribuir a la institución y que los mensajes del entorno deben ayudar a fortalecer al equipo.

¿Qué respondió Teófilo tras quedar fuera de la convocatoria?

Después de conocerse su ausencia para el partido ante Águilas Doradas, el atacante se pronunció a través de sus historias de Instagram. Allí reconoció que el momento en que se conocieron sus declaraciones no fue el más oportuno y lamentó las interpretaciones que pudieron generar incomodidad.

Además, aseguró que respeta las decisiones del entrenador y que mantiene su compromiso con Junior y sus aficionados.

Mis declaraciones fueron una reflexión general sobre el fútbol, realizada días atrás. Reconozco que el momento en que se conocieron no fue el más oportuno y lamento que hayan podido generar interpretaciones que causen incomodidad. Respeto las decisiones del entrenador y asumo mi situación con humildad y profesionalismo. Mi compromiso con Junior y su gente permanece intacto, mencionó Teo.

El episodio se suma al difícil momento deportivo de Junior, que necesita sumar puntos para mantener sus opciones de avanzar a los cuadrangulares semifinales.

Por encima de todo, está Junior y el respeto por esta camiseta y su gente, recalcó Gutiérrez.

Por el momento, la relación entre el cuerpo técnico y el experimentado atacante será uno de los asuntos que seguirán de cerca los hinchas rojiblancos.