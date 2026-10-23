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Cierres viales en Bogotá por Hip Hop al Parque 2026: vías afectadas y horarios

Conozca los cierres viales en Bogotá por Hip Hop al Parque este 24 y 25 de octubre de 2026. Consulte las vías afectadas, horarios y desvíos autorizados.

Cierres viales en Bogotá por Hip Hop al Parque 2026: vías afectadas y horarios
Cierres viales por Rock al Parque. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Noticias RCN

octubre 23 de 2026
04:18 p. m.
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Bogotá se prepara para recibir una nueva edición de Hip Hop al Parque 2026, uno de los festivales musicales más importantes de la capital, que se realizará este sábado 24 y domingo 25 de octubre en el parque Simón Bolívar.

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Debido a la asistencia de público que se espera durante ambas jornadas, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) anunció cierres viales y desvíos en importantes corredores de Bogotá, especialmente en los alrededores del escenario del evento.

Las autoridades recomendaron a conductores, ciclistas y ciudadanos programar sus desplazamientos para evitar contratiempos.

¿Cuáles serán los cierres viales por Hip Hop al Parque 2026?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, las restricciones estarán vigentes durante los dos días del festival, entre las 8:00 de la mañana y las 10:30 de la noche.

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Los cierres autorizados son:

  • Avenida calle 63: calzada norte, entre las carreras 60 y 68.
  • Avenida calle 63: calzada sur, entre las carreras 68 y 60.
  • Ciclorruta de la calle 63: costado sur, entre las carreras 68 y 60.

Estas medidas buscan facilitar el desarrollo del festival y garantizar la seguridad de quienes asistan al parque Simón Bolívar.

¿Qué desvíos habrá en Bogotá durante Hip Hop al Parque?

Para reducir las afectaciones en la movilidad, las autoridades establecieron varias rutas alternas.

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Los conductores que circulen por la calle 63 hacia el occidente deberán tomar la carrera 60 hacia el sur y continuar por las calles 53 o 26.

Quienes se movilicen por la calle 63 hacia el oriente podrán desviarse por la carrera 68 hacia el sur, hasta conectar con la calle 26, o dirigirse al norte para tomar la calle 68.

Por su parte, los vehículos que transiten por la carrera 68 y necesiten ingresar a la calle 63 hacia el oriente deberán utilizar las calles 26 o 53, dependiendo de su sentido de circulación.

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