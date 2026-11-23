En las últimas horas, las autoridades realizaron dos operativos de control en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, que permitieron la incautación de más de 27 kilos de marihuana y la captura de una mujer que pretendía transportar varios paquetes de esta sustancia.

Operativos en El Dorado permitió incautar droga

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Los procedimientos hacen parte de los controles que adelanta la Policía Nacional con el apoyo de caninos entrenados para detectar sustancias estupefacientes en equipajes, paquetes y mercancías que son transportados a diferentes destinos del país.

Uno de los hallazgos más importantes se registró en las bodegas de almacenamiento y mercancía de envíos nacionales. Allí, un canino identificado como Jacob alertó a los uniformados sobre dos cajas que presentaban características sospechosas y que tenían como destino la ciudad de Leticia, en el departamento del Amazonas.

La teniente coronel Elizabeth Erazo, comandante de la Policía del Aeropuerto El Dorado, entregó detalles del procedimiento y explicó que los paquetes de marihuana estaban camuflados entre productos de aseo para intentar evadir los controles de las autoridades.

“En las bodegas de envíos nacionales nuestro canino Jacob alertó sobre dos cajas con destino a Leticia. Al inspeccionarlas hallamos 20 paquetes con un peso aproximado de 27 kilos de marihuana camuflados en productos de aseo", indicó la uniformada.

Mujer pretendía viajar con droga escondida en sus zapatos

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En un segundo operativo, uniformados de la estación de Policía del Aeropuerto El Dorado capturaron a una mujer durante una inspección de rutina. Al verificar su calzado, los agentes encontraron varios paquetes de marihuana ocultos en las plantillas de sus zapatos.

“Tras hallarle ocultos en las plantillas de sus zapatos tres paquetes con 215 gramos de marihuana”, añadió la comandante Erazo.

La mujer fue capturada y tanto ella como la totalidad de las sustancias incautadas quedaron a disposición de la autoridad competente, que adelantará las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer los hechos.