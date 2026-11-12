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Desmantelan red de distribución de drogas que usaba una farmacia como fachada en Bogotá

En total fueron 10 las personas capturadas que ahora deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, tráfico y porte de estupefacientes.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2026
09:36 a. m.
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La Policía de Bogotá desarticuló una red de distribución de estupefacientes que operaba en el centro de la ciudad.

Cayeron integrantes de la banda 'Centro'

Las acciones adelantadas por las autoridades permitieron la captura de 10 personas y el decomiso de más de 10.000 dosis de drogas. La organización criminal, conocida como “Centro”, utilizaba una farmacia como fachada para sus actividades ilícitas.

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Los allanamientos se realizaron simultáneamente en las viviendas de los 10 integrantes de la estructura criminal. Según las autoridades, la red tenía como principal punto de expendio el barrio San Bernardo.

Información compartida por las autoridades reveló que la organización había establecido un sofisticado sistema de almacenamiento y distribución, utilizando viviendas en las localidades de Rafael Uribe y Ciudad Bolívar para almacenar, dosificar y empacar los estupefacientes.

“Esta estructura tenía como su principal punto de expendio el barrio San Bernardo. La estructura utilizaba viviendas en la localidad de Rafael Uribe y Ciudad Bolívar para almacenar, dosificar y empacar estupefacientes”, detalló el comandante de la Policía de Bogotá, Giovanni Cristancho.

En los operativos se buscada ubicar a los cabecillas de la operación conocidos con los alias de Daniel, Derli y Kevin, quienes se encargaban de coordinar las actividades delincuenciales en el sector de San Bernardo.

La modalidad operativa de la banda incluía la utilización de habitantes de calle como distribuidores y la contratación de vehículos de plataforma para transportar la droga, lo que les permitía pasar desapercibidos ante los controles policiales.

Los investigadores obtuvieron registros meses antes de los operativos, donde se documentó la operación delincuencial, lo que permitió planificar estratégicamente los procedimientos de captura.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron 3.000 gramos de bazuco, más de 10.000 dosis de estupefacientes, 5 teléfonos celulares y 8 millones de pesos en efectivo.

Capturados irán a la cárcel

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Ahora, los 10 capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir, tráfico y porte de estupefacientes. Un juez de garantías evaluó las pruebas presentadas por la Fiscalía y determinó enviar a todos los detenidos a prisión mientras avanza el proceso judicial.

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