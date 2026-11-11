Desmantelan red de microtráfico que utilizaba una niña de 5 años para cuidar la droga

Una operación policial que se desarrolló en el centro de Bogotá desmanteló una red de microtráfico que utilizaba menores de edad, incluida una niña de cinco años, para proteger droga y ocultar sus actividades delictivas.

Capturan a integrantes de red de microtráfico que utilizaba menores

La organización criminal operaba desde un aparente negocio de cachivaches ubicado en el Parque Tercer Milenio.

Las autoridades capturaron a nueve personas involucradas en esta red criminal que, según los informes policiales, generaba ingresos cercanos a los ocho millones de pesos diarios. El establecimiento comercial servía como fachada para las operaciones de distribución de estupefacientes en la zona.

Lo más grave del caso, según destacaron las autoridades, es la instrumentalización de menores de edad por parte de la organización criminal. Los delincuentes utilizaban a los niños como estrategia para proteger la droga y camuflar su negocio ilegal, aprovechando la vulnerabilidad de los menores.

Ahora, los capturados enfrentan cargos relacionados con tráfico de estupefacientes y, potencialmente, delitos asociados a la utilización de menores para actividades ilícitas. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar las ramificaciones de esta red e identificar posibles cómplices adicionales.

Así fue el operativo en el que cayeron 'Los caminantes'

Entretanto, en su cuenta oficial de X, la Secretaría de Seguridad reveló detalles del operativo que permitió capturar a los señalados. Según la autoridad, los implicados fueron sorprendidos cuando se encontraban descansando en sus casas.

"En medio de la noche, sin poder escapar, así se le cerró el paso a ‘Los caminantes’. Una peligrosa banda que usaba una niña de 5 años para ocultar tussi, marihuana y cocaína y así poder comercializarla (…) Fue un año de inteligencia, agentes encubiertos, dibujos forenses y vigilancia hasta que cayeron en la Operación Kratos, liderada por el presidente y el alcalde Galán”.