Capturan a sujeto que intentaba transportar 11 kilos de marihuana en una maleta de viaje

Los uniformados notaron la actitud sospechosa del sujeto y le realizaron una verificación preventiva. Fue entonces cuando encontraron los 22 paquetes ocultos entre una cobija y una toalla.

Foto: Policía Nacional

octubre 11 de 2025
07:51 a. m.
En un nuevo golpe de las autoridades, la Policía Nacional en Ibagué logró la captura en flagrancia de un joven de 18 años que pretendía trasladar una importante cantidad de marihuana desde la capital tolimense hacia el municipio de Honda.

Capturado en flagrancia sujeto que pretendía transportar droga en una maleta

“En el marco de la ofensiva local contra el tráfico de estupefacientes en la ciudad, uniformados adscritos a la Estación de Policía Sur lograron la captura en flagrancia de un joven de 18 años por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”, informó la institución a través de un comunicado.

El operativo se desarrolló en la parte trasera de la terminal de transportes de Ibagué, más exactamente en la calle 22 con carrera primera, en el barrio San Pedro Alejandrino, donde uniformados de la estación de Policía sur adelantaban labores de disuasión y control.

Durante la inspección, los agentes notaron a un hombre que cargaba una maleta de viaje con actitud sospechosa.

Al realizarle una verificación preventiva, encontraron 22 paquetes prensados de marihuana ocultos entre una cobija y una toalla. El peso total de la sustancia fue de 11 kilogramos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la droga habría salido del barrio Cerro Gordo y tenía como destino Honda, Tolima, donde sería distribuida por una tercera persona vinculada al tráfico local de estupefacientes.

Joven de 18 años fue capturado: llevaba 22 paquetes de marihuana en su maleta

“Al inspeccionar el equipaje, los policías hallaron 22 paquetes prensados de marihuana, envueltos entre una cobija y una toalla, con un peso total de 11 kilogramos. Según las primeras indagaciones, la sustancia ilícita provenía del barrio Cerro Gordo y tenía como destino el municipio de Honda, donde sería distribuida por una tercera persona”, indicó la Policía.

El detenido fue notificado de sus derechos y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumió el proceso judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

