Video: Surcoreano fue drogado y robado por su compañero de puesto en un bus a Pereira

Un viaje entre Bogotá y Pereira terminó en una pesadilla para un joven surcoreano que se encontraba de vacaciones en Colombia.

El extranjero aseguró que fue drogado y asaltado dentro de un bus intermunicipal, tras aceptar una bebida de su compañero de puesto.

Escopolamina. Viajaba en un bus de Expresos Bolivarianos.

Drogaron con escopolamina en una galleta a surcoreano en un bus

El joven turista denunció que, en un viaje de un bus intermunicipal abordado en la terminal de transporte de Bogotá, con destino a Pereira, el pasajero que se le sentó al lado lo drogó y lo robó.

Una amiga del extranjero contó detalles de cómo fue abordado por el ladrón:

Le ofrece insistentemente una galleta. Y pues como él es de Corea del Sur, en Corea está prohibido rechazarle a los adultos mayores y le recibió una galleta y un jugo de fresa.

Surcoreano quedó inconsciente al ser drogado con escopolamina

Estas fotografías y videos tomados por las autoridades en Pereira quedaron registradas las condiciones en las que fue hallado en el bus, completamente inconsciente.

Fue necesario su traslado a un centro médico dada la cantidad de dosis de benzodiacepina que le dieron.

Lo pudimos llevar hasta el hospital San Jorge en donde se le dieron todos los primeros auxilios oportunamente.

Entre los elementos robados estaba su pasaporte equipos electrónicos y dinero en efectivo por una suma cercana a los $20 millones.