CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Así era como mujer drogaba a hombres con medicamentos veterinarios para robarlos

Cámaras de seguridad captaron el modus operandi de la mujer e incluso, las imágenes muestran el momento en el que añade la sustancia veterinaria a la bebida de su acompañante.

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
10:26 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades de Kennedy descubrieron una nueva modalidad de robo implementada por una mujer que utilizaba medicamentos veterinarios para drogar a sus víctimas y posteriormente robar sus pertenencias.

Delincuentes se habrían llevado una fortuna en robo a cajero automático en Bogotá: autoridades dieron un estimado
RELACIONADO

Delincuentes se habrían llevado una fortuna en robo a cajero automático en Bogotá: autoridades dieron un estimado

Mujer suministraba medicamentos para animales a hombres

El modus operandi de la delincuente quedó grabado en cámaras de seguridad, generando preocupación entre las autoridades y la comunidad.

Según el informe, la mujer inicia todo su entramado contactando a sus víctimas a través de redes sociales, estableciendo una relación inicial para luego citarlos en un bar específico ubicado en el barrio Boitá, en Kennedy.

Una de las víctimas, que prefirió mantener el anonimato, narró su experiencia con este medio y detalló cómo fue que resultó siendo víctima de la mujer.

“Yo tomo de la lata de cerveza y es así donde quedo totalmente inconsciente”, dijo el hombre.

Un video captado por cámaras de seguridad del bar, deja ver el momento en el que la mujer vierte una sustancia en la cerveza de su acompañante mientras este se encuentra en el baño. Al regresar, la víctima ingiere la bebida contaminada sin sospechar.

“Salí positivo para una sustancia que sirve para dopar animales (...) Considero que debe ser una banda grande porque no creo que ella sola pueda hacerlo. Me saqueó toda la cuenta bancaria. Fue el iPhone 16, 1.722.000 y 200.000 de Nequi”, afirmó la víctima.

Tras ingerir la bebida adulterada, el hombre fue llevada a un parque cercano, donde cayó desorientado al suelo. Fue entonces en ese momento cuando la delincuente aprovechó para cometer el robo.

Mujeres denunciaron discriminación en el aeropuerto El Dorado: autoridades tomaron fuertes medidas
RELACIONADO

Mujeres denunciaron discriminación en el aeropuerto El Dorado: autoridades tomaron fuertes medidas

Captan en video a mujer que usaba medicamentos veterinarios para robar

Luego de esto, el afectado logró llegar a su casa en estado de intoxicación, pero ya era tarde para evitar el hurto.

Las autoridades sospechan que este no es un caso aislado e incluso, la víctima entrevistada denunció que él no ha sido el único.

El establecimiento donde ocurrieron los encuentros iniciales ya ha iniciado un seguimiento a la presunta delincuente para prevenir futuros incidentes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

JEP

JEP dicta 22 nuevas imputaciones por 318 casos de falsos positivos en Casanare

Contraloría General de la República

Contralor advierte que falta de inversión tecnológica pone en riesgo la seguridad nacional

Policía Nacional

Cae la banda ‘Los Abuelos’, dedicada al tráfico de drogas y otros delitos Cali

Otras Noticias

Viral

Ryan Castro anunció fiesta con sus fanáticos en Bogotá: ¿qué hacer para asistir?

El cantante antioqueño sorprendió a sus más fieles fanáticos al anunciar el encuentro previo al lanzamiento de su nuevo disco.

Educación

Los mejores colegios en Bogotá en inglés: el número uno está fuera de la capital, según ranking

Un ranking reveló los mejores colegios en inglés de Bogotá y el país. Floridablanca se quedó con el primer puesto nacional, superando a la capital.

Enfermedades

Cáncer de vejiga: la razón científica por la que el tabaquismo masculino multiplica el riesgo

Animales

Jaguar herido fue rescatado en un río tras recibir múltiples disparos: video conmovedor

Miguel Ángel Russo

La última petición que hizo Miguel Ángel Russo antes de morir que conmueve al mundo del fútbol