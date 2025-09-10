VIDEO | Así era como mujer drogaba a hombres con medicamentos veterinarios para robarlos

Las autoridades de Kennedy descubrieron una nueva modalidad de robo implementada por una mujer que utilizaba medicamentos veterinarios para drogar a sus víctimas y posteriormente robar sus pertenencias.

Mujer suministraba medicamentos para animales a hombres

El modus operandi de la delincuente quedó grabado en cámaras de seguridad, generando preocupación entre las autoridades y la comunidad.

Según el informe, la mujer inicia todo su entramado contactando a sus víctimas a través de redes sociales, estableciendo una relación inicial para luego citarlos en un bar específico ubicado en el barrio Boitá, en Kennedy.

Una de las víctimas, que prefirió mantener el anonimato, narró su experiencia con este medio y detalló cómo fue que resultó siendo víctima de la mujer.

“Yo tomo de la lata de cerveza y es así donde quedo totalmente inconsciente”, dijo el hombre.

Un video captado por cámaras de seguridad del bar, deja ver el momento en el que la mujer vierte una sustancia en la cerveza de su acompañante mientras este se encuentra en el baño. Al regresar, la víctima ingiere la bebida contaminada sin sospechar.

“Salí positivo para una sustancia que sirve para dopar animales (...) Considero que debe ser una banda grande porque no creo que ella sola pueda hacerlo. Me saqueó toda la cuenta bancaria. Fue el iPhone 16, 1.722.000 y 200.000 de Nequi”, afirmó la víctima.

Tras ingerir la bebida adulterada, el hombre fue llevada a un parque cercano, donde cayó desorientado al suelo. Fue entonces en ese momento cuando la delincuente aprovechó para cometer el robo.

Captan en video a mujer que usaba medicamentos veterinarios para robar

Luego de esto, el afectado logró llegar a su casa en estado de intoxicación, pero ya era tarde para evitar el hurto.

Las autoridades sospechan que este no es un caso aislado e incluso, la víctima entrevistada denunció que él no ha sido el único.

El establecimiento donde ocurrieron los encuentros iniciales ya ha iniciado un seguimiento a la presunta delincuente para prevenir futuros incidentes.