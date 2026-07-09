VIDEO del momento exacto en el que raptan a un niño de 13 años en Taminango, Nariño

Un video de cámaras de seguridad captó el momento exacto en el que José Andrés Martínez Daza, un niño de 13 años, fue obligado a subirse a un vehículo blanco cuando se movilizaba en una motocicleta, en plena vía pública, en zona rural de Taminango, Nariño.

El rapto del menor se produjo sobre las 6:15 de la tarde del pasado jueves 3 de septiembre. Ya se completan cuatro días de su violenta desaparición y sin rastro de su paradero. Jair Montilla primo del niño secuestrado hizo un llamado desesperado:

Nos secuestraron un familiar. Si usted tiene alguna información del niño, se llama José Andrés Martínez Daza, tiene 13 años, es un niño, la verdad ya lleva tres días perdido, lo estamos buscando por todo lado.

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Video captó cómo secuestraron a un niño en Taminango, Nariño

Las imágenes muestran cómo dos hombres que iban en una motocicleta interceptan al menor, lo hacen detenerse y lo fuerzan a bajarse de la moto en la que desplazaba y subirse al vehículo de color blanco que venía atrás.

En tan solo 46 segundos de la secuencia del video, los hombres logran hacer que el niño suba a la fuerza al vehículo que lo esperaba, mientras que otras personas que participaron en el rapto se organizan para la huida.

Las imágenes muestran que la moto en la que iba el menor y el vehículo blanco se devuelven por la misma vía en la que llegaron, segundo después la motocicleta en la que fue interceptado el menor los sigue por el mismo camino.

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Intensifican la búsqueda de José Andrés Daza

La familia describió a José Andrés como un niño juicioso y de casa, cuya desaparición ha sumido en profunda angustia a sus seres queridos.

Para nosotros es de suma importancia que nuestro niño llegue a nuestra casa sano y salvo, la verdad su mamá está muy preocupada, muy triste.

Las autoridades han activado protocolos de búsqueda y han solicitado la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que permita localizar al menor.

Piden especial colaboración en Pasto, Mercaderes, Leiva, El Estrecho, El Bordo, Argelia, Popayán y otras zonas aledañas donde pudieran haberse llevado al niño.