Explosivo expediente compromete al exdefensor Ever Pallares por posibles nexos con el ELN

Noticias RCN conoció en exclusiva el expediente judicial en el que se reveló que Ever Pallares, exdefensor del Pueblo en Ocaña, habría tenido reuniones con alias Darío, segundo comandante del Frente Camilo Torres del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

RELACIONADO Ocaña decreta toque de queda tras ataque con drones del ELN contra base militar

Al parecer, los encuentros estarían relacionados con negociar la liberación de personas secuestradas.

¿Quién es alias Darío?

Andrey Peñuela, conocido como ‘Darío’, sería el encargado de recaudar el dinero ilegal proveniente de las extorsiones y secuestros. Se sospecha que habría una red para identificar posibles víctimas de secuestro en Norte de Santander.

Las personas que recuperaron la libertad contaron cómo habrían sido los encuentros entre el cabecilla y el exdefensor. “Esta fue la persona (Pallares) que, en presencia del padre de la iglesia, se llevó secuestrada a mi hermana diciéndome que si no le entregaba los 4.000 millones de pesos restantes, no la iba a volver a ver”, narró un allegado de una víctima.

En el expediente están incluidas las supuestas comunicaciones directas entre alias Darío y las familias de los secuestrados. El cabecilla también se identificaba como alias Javier y Eduar.

Los escandalosos chats

Por ejemplo, a través de un chat, un allegado imploraba por la liberación de su hermano, diciendo que se podía ofrecer una camioneta. ‘Darío’ le respondió lo siguiente: “Hasta que ustedes no consigan el recurso, no la soltamos. Cuando tengan noticias del recurso, me vuelven a escribir. De lo contrario, después arreglamos y recuerde que lo tenemos ubicado”.

RELACIONADO Cayó francotirador del ELN que habría planeado atentado contra el presidente De la Espriella

Noticias RCN también habló con Pallares, quien afirmó que conocía a alias Silvana Guerrero, otra cabecilla del ELN; pero precisó que es una prima que lleva enlistada en el grupo armado desde hace varias décadas.

En la región del Catatumbo, la presencia de este grupo armado ha causado pánico entre la población. Desde hace varios años, la Defensoría del Pueblo le ha hecho seguimiento a la situación, no solo en Ocaña; sino también en Teorama, Tibú.