Judicializado sujeto que abusó violentamente de una menor: la amenazó con un arma

La Fiscalía General de la Nación de Colombia judicializó a un sujeto identificado como Alejandro Bedoya Valencia, alias Mincho, de 37 años, como presunto responsable de abusar sexualmente de manera violenta de una niña de 11 años.

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Judicializado sujeto que abusó violentamente de una menor

Según el ente acusador, los hechos se habrían registrado en el barrio Villa Laura, comuna 13 de Medellín, Antioquia.

La investigación adelantada por una fiscal de la Unidad Especial de Delitos Contra Niños, Niñas y Adolescentes indicó que los abusos iniciaron en octubre de 2025, cuando el acusado interceptó a la víctima mientras caminaba por una vía pública.

Tras amenazarla con una pistola, la obligó a subirse a la motocicleta que conducía para llevarla a un inmueble de la zona, donde la agredió sexualmente en contra de su voluntad.

El hombre también grabó con su teléfono personal los vejámenes a los que fue sometida la menor y la amenazó con asesinarla a ella y a su abuela.

“Las labores de policía judicial evidenciaron que el hombre grabó en su celular los vejámenes cometidos y que, después de la agresión, habría amenazado a la menor con matarla a ella y a su abuela si contaba lo sucedido”.

La Fiscalía estableció también tiempo después, en noviembre, que la víctima fue conducida bajo amenazas hasta el mismo inmueble, donde se repitieron las agresiones sexuales.

Por estos hechos, Bedoya Valencia fue imputado por los delitos de acceso carnal violento agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, y pornografía con persona menor de 18 años.

Alis Mincho tenía beneficio de libertad condicional

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Los cargos no fueron aceptados por el acusado, quien deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Un aspecto preocupante del caso es que, al momento de los hechos, alias Mincho gozaba del beneficio de libertad condicional, luego de ser sentenciado por el delito de concierto para delinquir, por su pertenencia al grupo delincuencial Betania, que opera en el sector de la comuna 13 de Medellín.