Capturan en Pereira a alias Guasón, implicado en homicidios y extorsiones

En una operación contra el crimen organizado, la Policía Nacional detuvo en el barrio El Remanso, de Pereira, a un hombre conocido como alias Guasón o ‘Care Cortado’, señalado de ser integrante de la estructura delincuencial Cordillera y subordinado de alias Juangui.

Cayó alias Guasón en Pereira

El capturado, originario de Armenia, Quindío, tenía orden judicial del Juzgado Sexto Penal del Circuito por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones, en relación con un asesinato ocurrido el 29 de enero de 2024 en el sector de Rocío Bajo.

Las investigaciones lo vinculan no solo con este crimen, sino también con otros homicidios, intentos de asesinato y la coordinación de extorsiones, desplazamientos forzados y desapariciones en Rocío Alto, Rocío Bajo y el barrio La Unidad.

La aprehensión se produjo durante labores de registro y verificación de antecedentes desarrolladas por unidades de la Estación de Policía El Remanso, en el sector conocido como La Y, en el límite entre Guayabal y El Remanso.

A la cárcel sujeto que lanzó por unas escaleras a una joven

Entretanto, en las recientes horas se conoció que fue enviado a la cárcel el sujeto que lanzó por las escaleras a una joven de 19 años en Buenaventura. El hombre se presentó por voluntad propia ante las autoridades y aceptó los cargos en su contra.

El caso se dio a conocer luego de que se difundiera en redes sociales un atroz video que deja ver el momento en el que el sujeto discute con la mujer y tiempo después, la violenta contra las escaleras.

Versiones de las autoridades señalan que la joven también habría sido víctima de abuso sexual.